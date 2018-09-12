روسيا والصين: رايات الاتحاد العسكري الحمراء

تحت العنوان أعلاه، كتب دميتري ستيفانوفيتش، في "أوراسيا إكسبرت"، حول المناورات العسكرية الروسية الضخمة "فوستوك-2018"، التي ستشارك فيها الصين.

وجاء في المقال: في سبتمبر، نحن على موعد مع أكبر مناورات عسكرية منذ العام 1981 تحت اسم "فوستوك (الشرق) 2018"، والتي يخطط لمشاركة الشركاء الصينيين فيها.

على هذه الخلفية، ينبغي التفكير مرة أخرى في اتجاه التعاون الاستراتيجي الروسي الصيني.

مثل هذه التدريبات تدل على مستوى عالٍ من ثقة القيادة العسكرية والاستعداد لتقاسم التقييمات (والطرائق) فيما يتعلق بالأسلحة الاستراتيجية، وإن تكن محض "دفاعية".

إلى ذلك، يمكن للصين أن تلعب دوراً إيجابياً في حل الخلافات الروسية الأمريكية في مجال الحد من التسلح، على سبيل المثال، عبر التعبير عن دعمها للأنظمة الاستراتيجية الحالية للحد من الأسلحة الهجومية (ستارت- 3) والتخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

ومن الواضح أن الصين ليست مهتمة في الانضمام الكامل للقيود الثنائية ذات الصلة: عدد الرؤوس الحربية النووية لدى الصين، وفقا للبيانات العامة، أقل بكثير مما لدى روسيا والولايات المتحدة، وأمّا الصواريخ البالستية والمجنحة المتوسطة المدى ​​(بما في ذلك غير النووية) فتلعب دورا حاسما في التخطيط العسكري الصيني. في الوقت نفسه، من شأن إلغاء القيود الروسية الأمريكية (على التسلح) أن يؤثر بشكل مباشر على أمن الصين.. انطلاقا من ذلك، ربما تظهر بكين استعدادا لمستوى ما من الشفافية في مجال الأسلحة النووية، وكذلك للتعبير عن الظروف التي تقبل بموجبها التقيد بنهج متعدد الأطراف...

إلا أن روسيا والصين لا تتجهان نحو تحالف عسكري. لدى البلدين مشاكل جغرافية وسياسية مختلفة في أوروبا وآسيا. تتخذ بكين موقفا حذرا تجاه الأزمة الأوكرانية، وتتعاون موسكو (بما في ذلك تقنيا عسكريا وطاقيا) مع المعارضين الإقليميين للتطلعات الصينية في بحر الصين الجنوبي، ناهيك بعلاقات خاصة في المثلث الذي يشمل الهند. الاقتصار في المناورة على صيغ التحالف، أمر خطير. في الظروف الحالية، يكفي أن تضمن كل من روسيا والصين لبعضهما البعض "خلفية هادئة"، سواء من الناحية الجغرافية أو ضمن المشهد العسكري السياسي العالمي. وهو ما يحصل حتى الآن.

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