بوتين يستعد لتوجيه ضربة للدولار

"احتياطي الذهب هل ينقذ روسيا من الأزمة"، عنوان مقال يفغيني تشيرنيخ، في "كومسومولسكايا برافد"، حول ما يقال عن خطة سريه لدى بوتين لشراء الذهب وتوجيه ضربة للدولار الأمريكي.

وجاء في المقال: في الآونة الأخيرة، تحدثت الصحافة الأجنبية بنشاط عن خطة استراتيجية سرية لدى فلاديمير بوتين، لشراء الذهب سرا. فكما لو أن الرئيس الروسي استعد مقدما للعقوبات، وللحرب المالية مع الغرب، ولفصل البلد المحتمل عن الدولار، لكي يوجه بنفسه "ضربة ذهبية" للدولار الجبار، ويرفع الروبل إلى منصة تتويج عالمية.

يعتقد بعض الخبراء أن "الخطة السرية" ظهرت لدى فلاديمير بوتين في العام 2014، بعد إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا.

وفي الصدد، قال نائب رئيس وزراء روسيا الأسبق، فلاديمير بولوفانوف، عضو مجلس إدارة اتحاد عمال مناجم الذهب في روسيا:

البداية كانت في 22 نوفمبر 2005. في ذلك اليوم، عقد الرئيس اجتماعًا في ماغادان لتعزيز صناعة تعدين الذهب في روسيا وتطويرها. العام الماضي، أصبحت روسيا أكبر مشتر للذهب في العالم. أعتقد بأنها ستحتفظ بالصدارة هذا العام أيضا.

إنما الذهب وحده لا يكفي لتقوية الروبل. ينبغي تطوير الاقتصاد، والتحرر من التبعية للخام، ومحاربة الفساد، إلخ. احتياطي الذهب، وسادة أمان لروسيا. كلما كان أكبر، كان ذلك أفضل. يساعد البلد في البقاء واقفا على قدميه.

فكيف يمكن، إذن، توجيه "الضربة الذهبية"، التي تهولها وسائل الإعلام الغربية، من روسيا للدولار؟

... لا يزال هذا خيالًا. اقتصاد روسيا أضعف من أن يواجه بمفرده الدولار. يجب أن تكون الصين قاطرة.

وفيما يلي، رأي الخبير أليكسي فيازوفسكي، رئيس "بيت العملة الذهبية":

الذهب، أفضل الأصول وأكثرها موثوقية بين تلك التي يمكن أن تمتلكها الدولة كاحتياطي. بنك روسيا، من خلاق شراء الذهب، يؤمّن نفسه ضد احتمال اعتقال وتجميد احتياطيات النقد الأجنبي في الخارج.

العقوبات تشتد، ويمكن لروسيا أن تتعرض لمصير إيران، التي تم اعتقال احتياطاتها المستثمرة في سندات الخزانة الأمريكية. أما عندما تخزن السبائك في موسكو في شارع برافدا (المخزن الرئيس للبنك المركزي الروسي، الذي بني في التسعينيات)، فلن يوجعك رأسك. ولا تعنيك أوامر أمريكا في شيء.

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