"روسيا بدأت بقصف إدلب مخاطرة بالاصطدام مع الولايات المتحدة"، عنوان مقال زاؤور كاراييف، في "سفوبودنايا بريسا"، حول تسخين الوضع حول إدلب نحو ساعة الصفر.

وجاء في المقال: قامت روسيا بسلسلة ضربات في إدلب السورية. المحافظة محتجزة من قبل المعارضة المسلحة والإرهابيين. بالمناسبة، بالإضافة إلى الإرهابيين والمعارضة، هناك أيضا كثير من المدنيين- أكثر من مليوني شخص.

على مدى الأسابيع الماضية، احتدم الوضع. وأكدت دمشق أن المعارضة تستعد لاستفزاز باستخدام الكلور أو ما شابه، ثم تتهم الأسد بما حدث. وقد أدلى كل من موسكو وطهران بتصريحات بهذا الشأن. فيما هددت الولايات المتحدة، إلى جانب بعض حلفائها، بضرب سوريا في حال استخدام الأسلحة الكيميائية. وتم تجاهل المعلومات حول الاستفزاز المحتمل تقريبًا. بمرور بضعة أيام، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسد وروسيا وإيران، إلى عدم الهجوم على إدلب.

يقول مصدرنا في القيادة العسكرية الروسية إن أحدا في الواقع لا يتوقع عملا محددا من جانب الأمريكيين. لأن هذا الهجوم الروسي، أولا، ليس شيئا استثنائيا. فقبل هذه الضربة، حلقت الطائرات الروسية فوق إدلب من دون مشاكل، واستخدمت الأسلحة عند الضرورة؛ وثانياً، كان الجيش الأمريكي قد زوّد بالمعلومات الضرورية حول الاستعداد لهجمات كبرى. كما أن الجيش الروسي في معظم هذه الحالات يتقاسم المعلومات حول عمليات القوات الحكومية السورية. لم يعترض الأمريكيون، أعني العسكريين الموجودين في الجمهورية العربية السورية وفي "المناطق المجاورة".

أما بالنسبة للعملية، فسوف تستمر. روسيا، تستعد لها منذ فترة طويلة، وكل شيء يسير وفق الخطة. لا أحد يحد عمل القوات الفضائية الجوية الروسية. سوف تبدي الولايات المتحدة استجابة على ذلك كله كما هو متوقع منها.

ووفقا لمصدرنا، فإن ضرب مناطق سيطرة الحكومة أمر لا مفر منه. فقرار ترامب تمليه المشاكل الداخلية، وبعض الدبلوماسيين الأمريكيين لا يخفون ذلك في المفاوضات. عموما، قررت روسيا والأسد ببساطة صرف النظر عن القرار الاضطراري للرئيس الأمريكي. ولكن هذا لا يعني عدم التأمين، فالولايات المتحدة وحلفاؤها يعرفون الأهداف المحرمة، كما كانوا يعرفون في المرة السابقة ولن يعبروا الخط الممنوع.

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