"عودة الصقور": الولايات المتحدة تعيد بناء قواعدها الجوية في أوروبا

تحت العنوان أعلاه، كتب ألكسندر يرماكوف، في "أوراسيا إكسبرت"، حول الآفاق العدوانية التي تفتحها ميزانية الدفاع الأمريكية.

وجاء في المقال: ميزانية الدفاع الجديدة، أو على وجه الدقة، قانون مخصصات الدفاع الوطني للعام المالي 2019، تم توقيعه من قبل الرئيس الأمريكي في 13 أغسطس. وإلى جانب رقم الانفاق الإجمالي الذي بلغ 717 مليار دولار، الذي أثار الاهتمام، لاقت غير قليل من الاهتمام تدابير ما يسمى مبادرة الردع الأوروبية. ما يلفت النظر ليس حتى الزيادة الإجمالية في النفقات، بموجب هذه المادة، بمقدار الثلث، إنما أولويات الإنفاق في العام المقبل.

أين سيذهب الإنفاق الإضافي؟ في المقام الأول، استمرت الزيادة في تكلفة التخزين المبكر من 2.2 دولار إلى3.2 مليار دولار، كما زادت تكاليف الموظفين والتدريب وتدعيم "الشراكة" ، إنما شكليا (على سبيل المثال، من 217.7 مليون دولار إلى 290.8 مليون دولار). أكبر نسبة، مرتين ونصف، حققها بند "تحسين البنية التحتية" - من 337.8 مليون دولار إلى 828.2 مليون دولار، والاتجاه الرئيس في هذا البند هو تفعيل القواعد الجوية.

بشكل عام، تتمثل المهمة في الحصول على قاعدة جوية واحدة على الأقل تفي بالمعايير الأمريكية، في كل بلد (بالنسبة للبلدان الكبيرة، سيكون من الجيد إذا كان هناك اثنتان أو ثلاث). تعمل الولايات المتحدة بثبات لضمان إمكانية نشر طائراتها على نطاق واسع في أوروبا الشرقية.

ومن المثير للاهتمام، وفقا لمادة "التخزين المبكر"... خطة إنفاق 361 مليون دولار لبدء شراء "قواعد جوية جديدة في صندوق"...

وينبغي أن يضمن ذلك إمكانية نشر سريع للقاعدة الجوية مع كل ما يلزم، بما في ذلك المعدات والتقانات، على المدرجات. يجب أن يمكّن ذلك الولايات المتحدة، في حالة التصعيد، من استخدام المنشآت التي تم تجديدها، المهجورة وشبه المهجورة، إلى جانب القواعد الأساسية...

وهكذا، فعلى الرغم من شعارات "دعوا الحلفاء يدافعون عن أنفسهم" ، تعود القوات الجوية الأمريكية إلى أوروبا بعد عقدين من الهجرة البطيئة. وهذه المرة، سيجلس صقور البنتاغون أقرب بألف كيلومتر إلى الشرق.

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