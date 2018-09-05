100 يوم لشجاعة أردوغان: الولايات المتحدة تهاجم اقتصاد تركيا

تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا ديلي" مقالا، حول بحث أنقرة عن إجراءات لمواجهة الضغوط الأمريكية المتنامية عليها.

وجاء في المقال: تركيا تبحث عن إجراءات فاعلة لمواجهة الضغوط الأمريكية المتصاعدة. وبالنتيجة، راحت القيادة التركية تفكر أكثر بما يسمى "بديل جيوسياسي"..

روسيا والصين، أظهرتا استعدادهما للتقارب مع تركيا اقتصاديا. الاقتصاد الثاني في العالم، منفتح على مشاريع جديدة كبيرة مع تركيا، خاصة إذا تخلت أنقرة عن سياستها المريبة في مسألة دعم حقوق أقلية الأويغور المسلمة في الصين.

وهناك لاعبون آخرون في الشرق الأوسط الكبير مستعدون لمد يد العون إلى تركيا في معاناتها مع الولايات المتحدة. بين هؤلاء اللاعبين، إيران التي بدورها تعاني ضغوطا أمريكية شديدة، وقطر. فأثناء زيارته الأخيرة إلى أنقرة، وعد الأمير تميم بن حمد آل ثاني، باستثمارات مباشرة في تركيا تبلغ 15 مليار دولار.

وضع الاقتصاد التركي، بالفعل مقلق، بل على حافة أزمة. وخطة أردوغان "مائة يوم" التي أُعلن عنها في بداية أغسطس، مبنية على إنجاز وإعادة توجيه حوالي 400 مشروع، 48 منها في مجمع الصناعات العسكرية المحلي.

يلاحظ الخبراء أن هذا البرنامج يستهدف الداخل بالدرجة الأولى. فأردوغان الذي أُعيد انتخابه في نهاية يونيو لفترة رئاسية جديدة يريد أن يظهر أن الحكومة تسيطر على الوضع. جدير بالذكر أن الليرة التركية فقدت منذ بداية العام 40% من قيمتها.

على هذه الخلفية، يقوم أردوغان ووزراؤه بتحذير الولايات المتحدة بصورة مبطنة من تغييرات واسعة في النهج الجيوسياسي، ويمارس "ابتزازا لينا" على أوروبا. بكلمات أخرى يمكن أن تفتح تركيا أبوابها وترسل عشرات آلاف اللاجئين إلى هناك..

استيضاح العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، سيجري قريبا. فخلال هذا الشهر، سيزور أردوغان ألمانيا. علما بأن القوى المفصلية في أوروبا تخضع أيضا لضغوط أمريكية، وإن يكن أقل عدوانية مما تخضع له تركيا.. ما يعني إمكانية التنسيق لإبطال فاعلية الهجوم الاقتصادي الأمريكي..

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