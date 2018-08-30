إيران تواجه أمريكا بالأضاحي!

"كرباسيان مذنب في كل شيء"، عنوان مقال سيرغي ستروكان، في "كوميرسانت"، حول استجابة الاقتصاد الإيراني للعقوبات الأمريكية، والبحث عن أكباش فداء.

وجاء في المقال: أصبحت حرب العقوبات، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران، نوعًا من الاختبار. بإعلان أن الهدف الاستراتيجي للعقوبات، هو "زعزعة الاستقرار"... نجحت واشنطن في خلق مشاكل جدية لإيران، لم تعد قيادة البلاد قادرة على تجاهلها. في خطابه المتلفز للأمة، السبت الماضي، قال الرئيس حسن روحاني إن السلطات "تدرك مشاكل الشعب ومعاناته".

إلا أن الوحدة بين النخبة والمجتمع في إيران مجرد مظهر: حيث يؤدي اختبار التصادم الذي أطلق عليه اسم دونالد ترامب إلى مزيد من الانقسام والانفصال بينهما.

أول الرؤوس التي طارت، رؤوس "الليبراليين"، الذين يذكرهم "المحافظون" بمغازلتهم للغرب التي لم تبرر الآمال. في ظروف المواجهة مع الولايات المتحدة، يبدو نهج الليبراليين في السلطة بمثابة تفريط بالمصالح الوطنية.

أمر ذو دلالة رمزية إقالة وزير الاقتصاد والمالية مسعود كرباسيان، المقرب من الرئيس، في اليوم التالي بعد أن دعا حسن روحاني خصومه إلى الوحدة في المجلس. الملاحظات الرئيسة تجاهه: "انعدام الشفافية في الاقتصاد والمشاكل الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف وانتهاكات النظام المصرفي". هذه هي الضربة الثانية التي يتلقاها حسن روحاني في الأسابيع الأخيرة: ففي أوائل شهر أغسطس، قام المجلس بإقالة وزير العمل والرفاهية الاجتماعية والتعاون، علي ربيعي.

على هذه الخلفية ، أعلن الأميرال علي رضا تنكسيري، قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، بثقة أن "إيران تسيطر كليا على الوضع في الخليج ومضيق هرمز". يوصل العسكريون رسالة مفادها أنهم يؤدون مهامهم بنجاح، على عكس الإصلاحيين الذين لا يسيطرون على الاقتصاد. وكما لو أن شيئا لا يحدث، يسافر وزير الدفاع أمير خاتمي، إلى سوريا، مُظهرا أن دونالد ترامب لا يمكنه الرهان على انسحاب إيران من هذا البلد.

وهكذا، فالعقوبات الموجهة ضد الجمهورية الإسلامية لم تصب المستهدفين: فالعسكريون والأمنيون على ظهور الخيل، والبلاد تتحول مرة أخرى إلى حصن محاصر.

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