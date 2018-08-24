خبير يفنّد مزاعم أمريكية بسقوط صاروخ نووي روسي

"لم يكن ذلك ليحدث من حيث المبدأ"، عنوان مقال فيكتور بارانيتس، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول مزاعم وسائل إعلام أمريكية بسقوط صاروخ روسي في البحر.

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وجاء في المقال: تحدثت قناة سي.ان.بي.سي التلفزيونية الأمريكية عن "الإحساس" بأن صاروخا روسيا سقط في بحر بارنتس بعد اختبار غير ناجح. وكما لو أن ذلك حدث في نوفمبر 2017. والأهم أن الصاروخ لم يكن بسيطا، إنما بمحرك نووي، ليس لدى أحد آخر مثله في العالم حتى الآن. وهو من الأسلحة الروسية الفائقة الجديدة. وكما يقول الأمريكيون، فإن الروس الآن يستعدون لرفع هذا الصاروخ من قاع البحر.

هل هذا صحيح حقا؟

للإجابة عن السؤال، لجأت "كومسومولسكايا برافدا" إلى الخبير العسكري أليكسي ليونكوف، فقال: هذا من حيث المبدأ لا يمكن أن يحدث. بما أن المنتجات (كما يطلق المصممون العسكريون عادة على الصواريخ وغيرها من التقنيات السرية المتطورة) من هذا النظام في روسيا تمر باختبارات دقيقة متتالية وتخضع للسيطرة الكاملة بوسائط التحكم عن بعد...

سيكون من المناسب أن نضيف أن الولايات المتحدة فقدت 7 قنابل نووية، وهي، بأعجوبة، لم تؤد إلى كوارث نووية. إحداها، فُقدت في المحيط العالمي منذ أكثر من 60 عاما، ولم يتمكنوا من العثور عليها حتى الآن.

أما بالنسبة إلى صواريخنا المزودة بمحركات نووية، فإن عمليات إطلاقها خضعت بالفعل لسيطرة محكمة عن بعد عبر الأنظمة الفضائية والرادارية الروسية ولم يتم تسجيل أي حالة طوارئ. ولو حدث ذلك، لسمحت بيانات القياس عن بعد التي بحوزة أخصائيينا بإيجاد الصاروخ الذي سقط في غضون بضع ساعات، وليس خلال أشهر.

ومن المفيد الاهتمام بتفاصيل تصريحات الأمريكيين. فهم يقومون بالإبلاغ عن "إحساسهم" ، ويستخدمون عبارة "ممكن جدا"، و"يبدو"، و"لا يمكن استبعاد"، و"يمكن افتراض".. الأمر الذي يدل على عدم يقينهم مما حدث في الواقع.

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