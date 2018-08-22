تحت العنوان أعلاه، كتبت ايلينا تشينكوفا، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول دعوات اليمين الأوروبي إلى رفع العقوبات عن روسيا وتطبيع العلاقات معها.

وجاء في المقال: في العالم القديم، وعلى خلفية الأزمات السياسية، تُعزز الأحزاب اليمينية مواقعها في السلطتين التنفيذية والتشريعية. يوحدها رفض صارم للهجرة، ورغبة في الخروج من إملاءات واشنطن وبروكسل، والنية في تطبيع العلاقات مع روسيا. وقبل كل شيء إنهاء العقوبات.

بريطانيا:

بيل ايتريدج (48 عاما)، عضو في البرلمان الأوروبي من بريطانيا، وهو شخصية بارزة في حزب الاستقلال البريطاني. في ربيع هذا العام، حضر المنتدى الاقتصادي الدولي الخامس في يالطا، وقال: كان لدينا علاقات جيدة في الماضي القريب، ويجب علينا العودة إليها.

فرنسا:

قال نائب رئيس الجبهة الوطنية، لويس أليو: نحن ننظر إلى روسيا كدولة صديقة نحتاج إلى تطوير العلاقات معها. عندما تشارك روسيا في حل الصراعات العالمية، سواء في سوريا أم إيران، فإن العالم يتمكن من إيجاد نهج مشترك. لدينا نوع من شرطة الرأي. لا يمكن للمرء أن يعبر بحرية عن وجهة نظره في دعم روسيا.

إيطاليا:

وعد الذين وصلوا إلى السلطة في إيطاليا، "عصبة الشمال" و "النجوم الخمس"، منذ البداية بالمطالبة برفع العقوبات. وعرض البرلمانيان فينيتو روبرتو تشامبيتي وستيفانو فالديغبريبي برنامج الحكومة الجديدة السري على "كومسومولسكايا برافدا". ومما جاء، في الجزء الخاص بـ "السياسة الخارجية": "يجب التخلي عن العقوبات، كي تتمكن روسيا مرة أخرى من أن تصبح حليفا هاما في حل الأزمات الإقليمية، كما هو الحال في سوريا وليبيا واليمن".

ألمانيا:

تحدثت قيادة حزب "البديل من أجل ألمانيا"، الذي وصل هذا العام إلى البوندستاغ، أثناء الحملة الانتخابية عن الحاجة إلى رفع العقوبات عن روسيا.

النمسا:

الزعيم الجديد والأصغر في أوروبا، المستشار سيباستيان كورتز، ينتقد علانية العقوبات ويؤيد الصداقة مع موسكو.

وتعليقا على ما سبق، قال المدير العام للمجلس الروسي للشؤون الدولية، أندريه كورتونوف:

يجب انتظار انتخابات البرلمان الأوروبي، والتي ستسمح بمعرفة إمكانات اليمين في أوروبا. في حال نجاحه، سيكون من الأسهل عليه العمل والتقدم في جدول أعماله. قائمة الطموحات طويلة، والعلاقات مع روسيا ليست في المقام الأول. نرى رغبة قوية من الإيطاليين في رفع العقوبات، ولكن نظرًا لوجود عدد كبير من المشكلات مع الاتحاد الأوروبي، فمن المستبعد أن يحدث ذلك في المستقبل القريب. أود أن أدعو إلى عدم انتظار المعجزات، إنما العمل ببساطة مع كل من هو على استعداد لذلك.

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