تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت أونلاين"، حول الأسباب التي تدفع الأمريكيين لشراء النفط الروسي، علما بأن أمريكا تستورد حوالي 10 ملايين برميل من الخام يوميا.

وجاء في المقال: قدرة خط أنابيب Trans Mountain بين ادمونتون ألبرتا في كندا وبرنابي في كولومبيا البريطانية ستتضاعف، بعد توسيعه، ثلاث مرات، من 300 إلى 890 ألف برميل من النفط يوميا. المشروع مهم جدا للاقتصاد الكندي، لكن شركة البناء كيندر مورغان علقت جميع الأعمال في أبريل الماضي. الآن، أصبح من الواضح أن قطاع التكرير الأمريكي سيواجه مشاكل في شمال غرب المحيط الهادئ. حيث يتم توريد المواد الخام للمصافي الشمالية الغربية تقليديا من كندا ومن ألاسكا. إلا أن منتجي البنزين المحليين بدأوا بشراء النفط من روسيا، الأمر الذي، وفقا لـ oilPrice، يُدخل بعدا جيوسياسيّاً واضحا إلى مسألة اقتصادية عادية.

الاقتصاد والسياسة غالبا ما يوجدان بشكل مستقل عن بعضها البعض. ولذلك، ظلت الولايات المتحدة تشتري النفط من روسيا لسنوات عديدة، وهو أمر غريب كما يبدو، في ضوء حالة العلاقات بين البلدين.

بدأت أمريكا باستيراد النفط الروسي في العام 1995. وصلت الشحنات الشهرية القصوى في مايو 2009 إلى 25.083 مليون برميل. وفي مايو 2018، وفقا لـ EIA ، اشترت واشنطن 15.216 مليون برميل من موسكو. وهذا يعني أن المتوسط اليومي للنفط الخام بلغ في شهر مايو، وهو الشهر الأخير الذي تتوفر فيه الإحصاءات، من روسيا إلى الولايات المتحدة أكثر من نصف مليون برميل.

هذا، بالطبع، جزء صغير للغاية من إجمالي واردات الولايات المتحدة من النفط، والتي وصلت في مايو إلى 10.57 مليون برميل يوميا. من ناحية أخرى، فإن اعتماد شمال غرب المحيط الهادئ الأمريكي على النفط الروسي لا يمكن إلا أن يقلق الكونغرس الذي يتبنى في الآونة الأخيرة قوانين وعقوبات ضد روسيا.

وبمناسبة الحديث عن الكونغرس، تجدر الإشارة إلى أن المشرعين الأمريكيين يناقشون الآن عقوبات يمكن أن تحظر استيراد النفط والمنتجات النفطية الروسية. إذا تم تبنيها، فإن وضع الطاقة في شمال غرب أمريكا سوف يسوء.

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