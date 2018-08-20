لماذا ينبغي النظر إلى اجتماع بوتين وميركل كحدث ذي دلالة

تحت العنوان أعلاه، كتب نيكيتا كوفالينكو، في "فزغلياد" مقالا يبين فيه درجة أهمية اللقاء غير المنتظر بين الرئيس الروسي والمستشارة الألمانية، رغم محاولة الصحافة الغربية الحط من شأنه.

وجاء في المقال: تحدثت وسائل الاعلام الغربية، بارتياح، عن أن الاجتماع غير المتوقع بين بوتين وميركل قرب برلين الذي أثار ضجة الصحافة الامريكية انتهى دون اتفاقيات ملموسة. إلا أنها تعجلت باعتبار المفاوضات غير ناجحة.

من المهم الانتباه إلى القضايا التي تم تحديد أولوياتها في هذه المفاوضات، وفي أي سياق تمت مناقشتها، فهناك:

أولاً، السيل الشمالي 2. أكد الزعيمان مرة أخرى نظرتهما المشتركة إلى أنه مشروع تجاري بحت وهما ضد تسييسه. أي أن برلين وموسكو "ضبطا ساعتيهما" على الاستعداد لمواجهة سياسة العقوبات الأمريكية ضد "السيل الشمالي"؛

ثانيا، أعرب كل من ميركل وبوتين عن قلقهما إزاء الوضع في سوريا وتدفق اللاجئين من هذا البلد. في الوقت نفسه، عرض الرئيس الروسي على ألمانيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي تسهيل عودة اللاجئين إلى الجمهورية العربية السورية، وبذل جهود مشتركة مع روسيا لإعادة إعمار البنية التحتية في البلد الذي مزقته الحرب.

وفي الصدد، قال الباحث السياسي الألماني ألكسندر رار: " يُفتح فصل جديد تماما هناك. انتهت الحرب في سوريا، والآن يمكن للاجئين العودة إلى هناك، وهذا أمر إيجابي". وأشار إلى أن إعادة إعمار سوريا بجهود مشتركة، الأمر الذي تعرضه روسيا، يعطي فرصة هائلة للتعاون غير المسبوق بين مختلف الدول؛

ثالثا، تحدث الزعيمان بتوافق تام عن المسألة الإيرانية. وشددا على ضرورة تنفيذ الصفقة النووية مع إيران على الرغم من الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة منها ومحاولاتها إجبار الدول الأخرى على اللحاق بها. وأشار رار إلى أن هذا أيضا موضوع فهم مشترك بين روسيا وألمانيا...

موضوع مركزي آخر، شملته المحادثات هو المسألة الأوكرانية. وحتى هنا، على الرغم من الاختلاف في النهج، لم يظهر بوتين وميركل تناقضات ولم يتبادلا اللوم. حول ذلك، قال رار: "بعد هذا الاجتماع، لا يمكن القول إن ألمانيا وروسيا في مرحلة الحرب الباردة... قبل عامين بدا الأمر بالضبط (حربا)، لم تكن هناك سوى الخلافات، ولا شيء إيجابيا... برلين وموسكو بدأتا الحديث عن بناء السلام، وعن حلول محددة لقضايا ومشاكل محددة".

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