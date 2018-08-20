بدأت أمريكا في تطبيق استراتيجية التعويض الثالثة

تحت العنوان أعلاه، كتب غينادي بيتروف في "إكسبرت أونلاين"، حول الميزانية العسكرية الأمريكية الجديدة واستراتيجية الدفاع.

وجاء في المقال: في ميزانية الدفاع الأمريكية الجديدة غير المسبوقة، قرر ترامب الالتزام بأحكام ما يسمى استراتيجية التعويض الثالثة، وهي مجموعة من الأفكار المتعلقة بالدفاع الوطني، التي وضعها في العام 2014 وزير الدفاع آنذاك تشاك هيغل.

يقوم جوهر هذه الاستراتيجية على ضرورة أن تحقق الولايات المتحدة تفوقا مطلقا على جميع خصومها المحتملين مجتمعين، في مجالات التسلح، والتكنولوجيات العسكرية، فضلا عن الجاهزية والقدرة على الرد، بما في ذلك على التهديدات السيبرانية. لم يتجاهل أوباما هذا الهدف الطموح، لكنه لم يعتبره رئيسيا. وها هو ترامب يتبناه بهمّة.

من المثير للفضول مصير استراتيجتي التعويض السابقتين. فالأولى، التي اعتمدت في بداية الحرب الباردة، كانت مبنية على فكرة تجاوز حلف وارسو حيث بدا أن هذه الكتلة أضعف، في الأسلحة النووية؛ والثانية، التي تم تبنيها بعد حرب فيتنام، توخت تحقيق ميزة نوعية على جيوش الدول الشيوعية، بالأسلحة ذات التقنية العالية، والتي ينبغي أن تعوض عن العدد المنخفض نسبيا للجيش الأمريكي. بشكل عام، يمكن اعتبار المهمتين منجزتين.

ومع ذلك، فمن الواضح أن استراتيجية التعويض الثالثة لا تبشر بالنجاح. فحالات الهيمنة "العالمية" في الماضي، معروفة منذ العصور القديمة... فاليونان القديمة، والإمبراطورية الرومانية، وفرنسا النابليونية، وصولا إلى ألمانيا، مرتين في القرن العشرين، انتهت مشاريعها بالانكسار والتراجع. عدم أخذ هذه التجارب بعين الاعتبار، بشكل عام، سمة من سمات عهود التحولات الكبيرة..

ولكن، على الأقل، تبين وجود إمكانية حقيقية لدى الأمريكيين للوصول بالميزانية العسكرية إلى درجة غير مسبوقة. وما يحدث في الولايات المتحدة، مناسبة لدفع الدول الأخرى إلى التفكير في كيفية ضمان أمنها في الواقع الجديد، حيث هناك غول النفقات العسكرية، والذي يصعب اللحاق به في المستقبل المنظور حتى من الناحية النظرية.

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