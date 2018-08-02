في الولايات المتحدة يجهزون "سلّم التصعيد النووي"

تحت العنوان أعلاه، كتبت آنّا سيدوفا، في "سفوبودنايا بريسا" حول دعوات في الغرب لتحديث عقيدة الناتو النووية، بحيث تسمح بالرد بسلاح نووي على هجمات غير نووية.

وجاء في المقال: تنضج قناعة لدى مجتمع الخبراء الأمريكي بأن على حلف الناتو تحديث عقيدته النووية. لماذا؟ لـ"صد المغامرة الروسية"، وفق رأي نائب رئيس المركز التحليلي بمعهد لكسنغتون، دانييل غور، عبّر عنه في مقال على موقع Real Clear Defense، حيث قال: "يجب على حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة إعطاء الأولوية القصوى لإعادة إنشاء "سلم تصعيدي" قوي وموثوق، مع معايير واضحة لكل درجة من درجاته".

تجدر الإشارة إلى أن قيادة حلف الناتو، حتى خلال الحرب الباردة، أعطت الأولوية في عقائدها للأسلحة غير النووية. ومع ذلك، يقترح الآن منظرون أمريكيون كبار أن تُدرج في العقيدة الاستراتيجية للناتو إمكانية الرد بالأسلحة النووية حتى على ضربة روسية بأسلحة غير نووية.

وفي الصدد، قال مدير معهد التقديرات الاستراتيجية المستقل، سيرغي أوزنوبيشيف:

العقيدة النووية، لعبة سلمية، وإن تكن جدية، في أيدي البالغين والخبراء العسكريين. هي، بالأحرى، مؤشر على كيفية رؤية الأطراف لردع بعضهم البعض في لحظة معينة من الزمن.

بالنسبة لعقيدة الناتو النووية، فإنها تعتمد على الأسلحة النووية الأمريكية. في أوروبا، يتم تخزين 200 قنبلة نووية أمريكية، يدعو سياسيونا باستمرار لسحبها. لكن من الواضح أن هذه الأسلحة ذات أهمية ثانوية. ينبغي في البداية الحديث عن العقائد النووية الأمريكية.

وماذا يمكن القول عنها؟

انطلاقا مما ورد في العقيدة، خلص العديد من الخبراء إلى أن الحديث يدور عما يسمى التصعيد المسيطر عليه لاستخدام الأسلحة النووية... لكن هذا النهج ينطوي على خطر كبير جدا. فليس هناك ما يضمن أن تستخدم الأسلحة النووية بالفعل بـ"جرعات". المتخصصون الجادون يفهمون ذلك، سواء لدينا، أم في الولايات المتحدة...

الأمين العام لحلف الناتو، يتحدث باستمرار عن أنهم يواصلون الالتزام تجاه روسيا بخط "الدفاع والحوار". على أعلى مستوى في الناتو، لا يوجد أي ابتكار، باستثناء المحاولات المستمرة من قبل الرئيس الأمريكي لإجبار باقي الدول الأعضاء على إنفاق المزيد على الدفاع.

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