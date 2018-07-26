جبهة شرق أوسطية ثانية: يدعون روسيا مرة أخرى إلى الحرب

تحت العنوان أعلاه، كتب أندريه بولونين، في "سفوبودنايا بريسا"، حول دعوة الحوثيين روسيا للتدخل، ومدى حاجة روسيا إلى عملية عسكرية أخرى.

وجاء في المقال: طلب زعيم الحوثيين من الرئيس فلاديمير بوتين المساعدة في وقف الحرب الأهلية في اليمن. جاء ذلك في رسالة بعث بها رئيس المجلس السياسي الأعلى للحركة الحوثية "أنصار الله" (المدعومة من إيران)، مهدي المشاط، إلى الكرملين، حسبما أفادت وكالة "سبأ" للأنباء.

في رسالته، يلفت المشاط الانتباه إلى "العدوان على اليمن" والتصعيد العسكري من قبل التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة مهتمة في المقام الأول بتصعيد الصراع، وزرع الفوضى في جميع أنحاء المنطقة.

وفي الصدد، يرى مدير معهد الأبحاث السياسية، سيرغي ماكاروف، أن الحرب السورية لما تكن مغامرة بالنسبة لروسيا إنما مناسبة لرفع مكانتها، ولا مجال للمقارنة مع اليمن. وقال، في الإجابة عن سؤال: لماذا ترون الوضع مختلفا في اليمن؟

للوهلة الأولى، قد تبدو الحالة اليمنية مشابهة للوضع السوري. في الحالتين، نتحدث عن عملية عسكرية يجب القيام بها في بلد عربي في حالة حرب أهلية.

لكن في الوقت نفسه، كان هناك في سوريا مكون مهم للغاية. هناك العلويون، أكثر علمانية بكثير من الشيعة، بالإضافة إلى وجود جماعة مسيحية مهمة في البلاد، كما أن الشيعة أنفسهم لديهم عنصر علماني. في إنقاذ سوريا، كحضارة علمانية حديثة. اعتمدت روسيا بشدة على هؤلاء الناس.

في اليمن، كل هذا غير موجود. هناك الحوثيون المرتبطون ارتباطًا وثيقًا بإيران، والسنة، الذين يعتمدون بشدة على المملكة العربية السعودية. ولذلك، فإن المنطق الذي استندت إليه روسيا في الحرب الأهلية السورية، غائب تماماً في اليمن.

ماذا يُظهر نداء زعيم الحوثيين إلى بوتين وماكرون وشي جين بينغ؟

يظهر أن الوضع في اليمن يتدهور بشكل كبير. المملكة العربية السعودية تحاول حل القضية اليمنية بالقوة، ولكن دون جدوى، حتى الآن. ولذلك، فإن وقوف روسيا في وجه الكارثة الإنسانية في اليمن سيعني إلى حد كبير وقوفا ضد السعوديين.

ونحن، على ما أعتقد، بغنى عن إقحام قواتنا المسلحة في مواجهة مع الرياض. أمر آخر، أن توحد موسكو وباريس (أستبعد أن ترغب بكين في الانضمام إلى التسوية) الجهود السياسية لجعل الحرب الأهلية في اليمن تصل إلى طريق مسدود.

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