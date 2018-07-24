ما الذي يقف وراء تهديدات ترامب الصاخبة لإيران

تحت العنوان أعلاه، كتب نيكيتا كوفالينكو، في "فزغلياد" حول دلالات التهديد غير المسبوق الذي وجهه ترامب للجمهورية الإسلامية على حسابه في تويتر، فهل يعني ذلك أن حربا طاحنة على الأبواب؟

وجاء في المقال: وجه دونالد ترامب سلاحه الرئيس "تويتر" ضد إيران، متوعدا الرئيس حسن روحاني بمعاناة غير مسبوقة.. فهل علينا توقع ضربة أمريكية على إيران، يجري الحديث عنها منذ فترة طويلة؟

في الصدد، قال الباحث في الشؤون الأمريكية، دميتري دروبنيتسكي: "تغريدة ترامب، رفع رهان إعلامي في لعبة دبلوماسية محددة".

وبالفعل، فما زال تأرجح ترامب التقليدي بين العدوان والتودد عديم النفع مع إيران. وهكذا، فبعد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة (التي صب فيها الأمريكيون جام نقدهم على طهران)، طلب ترامب 8 مرات لقاء روحاني، حسبما ذكر رئيس مكتب الرئيس الإيراني محمود فائزي، ورُفضت جميعها. وكما ذكر الزعيم الروحي لجمهورية إيران الإسلامية، آية الله علي خامنئي، فإن إيران مستعدة لتطوير العلاقات مع جميع الدول باستثناء الولايات المتحدة.

وأضاف دروبنيتسكي: "وفيما يتخذ جميع القرارات في كوريا الشمالية شخص واحد... ففي إيران ديمقراطية حقيقية، حتى في ظل الإشراف الديني، هناك عديد من الكتل تتصارع فيما بينها. وهكذا، فالانتقال بسرعة من مرحلة التصعيد الحاد إلى زيارة المبعوث الأول لن ينجح... كما ينبغي فهم أن ترامب لديه مشاكل مع إدارته، وإذا تم النظر إلى زيارة إلى كوريا بحيادية، فإن أي زيارة لطهران سوف تقوض موقف ترامب إعلاميا بشكل خطير، في المقام الأول من جانب النخبة السياسية الأمريكية التي لا تزال تدعمه. بشكل عام، كل شيء أكثر تعقيدًا على الجبهة الإيرانية".

ومع ذلك، فدروبنيتسكي واثق من أن هذا الوضع يمكن أن يفيد روسيا، فهي يمكن أن تلعب دور وسيط في الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، وكذلك في الصراع بين إسرائيل وإيران. وشدّد على أن الوضع في مرتفعات الجولان، على سبيل المثال، ينطوي على مخاطر بالنسبة لموسكو، لذا ينبغي أن تبيع وساطتها بثمن باهظ.

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