تجسس: تسريب معلومات للغرب عن تقنيات تصنيع أهم أسلحة روسيا

"فضيحة تجسس: ارتعب الغرب فسرق تقنيتنا الفرط صوتية"، عنوان مقال أليكسي فيرخويانتسيف، في "سفوبودنايا بريسا"، حول تبعات التجسس الصناعي العسكري المحتملة على أمن روسيا.

وجاء في المقال: صباح الـ20 من يوليو، بدأ فريق تحقيق من الاستخبارات الروسية FSB البحث في مكاتب موظفي معهد البحوث المركزي للهندسة الميكانيكية، وكذلك في مكتب دميتري بايسون، مدير مركز البحوث والتحليل في شركة الصواريخ والفضاء المتحدة. هناك احتمال أن يكون الغرب قد حصل على نتائج الانجازات السرية في الصناعة الروسية في مجال الأسلحة فرط الصوتية.

في الصدد، سألت "سفوبودنايا بريسا"، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، إيفان كونوفالوف، فقال:

في الأول من مارس، أعلن فلاديمير بوتين للعالم أن لدينا نماذج حديثة مطورة جدًا من الأسلحة فرط الصوتية. واليوم، بتنا نعلم عن تسريب محتمل للتكنولوجيا الفرط صوتية. في مثل هذه المجالات لا يوجد مصادفات. يبدو أن الغرب خاف فعلا. فلديه أبحاث مماثلة، لكنها بعيدة كل البعد عما حققناه. لذلك اتضح أن الغرب يحاول زيادة نشاطه الاستخباراتي في هذا الاتجاه كي يلحق بنا بسرعة.

أما بالنسبة إلى التفاصيل، فهذه معلومات سرية- يقول الخبير العسكري أليكسي ليونكوف- لذلك، ما نسمعه من مختلف الخبراء مجرد تخمينات. يمكن القول بثقة أن مثل هذه القصص قد حدثت بالفعل أكثر من مرة. نتذكر تاريخ إنشاء مختبر الطيران الأمريكي x37b أو المشروع الأمريكي لتصنيع طائرات Stratolaunch. لهذه المشاريع الأمريكية وغيرها جذور روسية.

إذا افترضنا أن تقانتنا فرط الصوتية باتت لدى الولايات المتحدة، هل هذا قبل للتدارك أم لا؟

التجسس التقني في مجال التطوير العسكري، شيء موجود منذ ظهور الأسلحة، وسوف يبقى قائما. هذا واحد من أشكال الحروب الهجينة، كما يسمونها اليوم. هناك حروب اقتصادية معلوماتية وها هي.. الحروب التجسسية. يحدث أن سرقة التقنيات تسبب ضررا. ثمة قصة مميزة حين قادوا طائرة ميغ-25 إلى اليابان. فاضطررنا إلى إجراء تغيير عاجل في نظام التعرف على الأهداف.. آمل بأن شيئا خطيرا في الحالة الراهنة لم يحدث.

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