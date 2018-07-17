الصين تزرع الشقاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول لجوء بكين و28 دولة إلى منظمة التجارة العالمية بشكوى ضد الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.

وجاء في المقال: افتتحت، الاثنين، القمة الصينية الأوروبية في بكين. يريد الصينيون، الذين لديهم كمية ضخمة من التجارة مع الاتحاد، الاتفاق على مواجهة مشتركة للحمائية التي تمارسها الإدارة الأمريكية. ومن أجل ذلك، فإنهم سوف يطرحون على الأوروبيين شروطا مغرية للاستثمار.

لكن لن يكون سهلا على الاتحاد الأوروبي والصين تجاوز الاختلافات القائمة في وجهات النظر. ففي بروكسل، يرون أن بكين تطبق ممارسات غير عادلة في التجارة. على سبيل المثال، تلجأ الصين إلى الإغراق في تصدير بضائعها، وخاصة الصلب. وتشارك واشنطن هذا الرأي.

بطبيعة الحال، لألمانيا تأثير كبير في مسار القمة، بوصفها أقوى اقتصاد في الاتحاد الأوروبي. وليس من قبيل المصادفة أن ميركل زارت الصين مرارا في الآونة الأخيرة. في هذا الصدد، ذكّرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست بالمثل القائل "عدو عدوي صديقي". ربما هذا المبدأ يعمل كأرضية لسلسلة الاتصالات النشطة بين ألمانيا والصين. تود كل من بكين وبرلين إقامة علاقات أوثق وتنسيق الاستراتيجية ضد أجندة ترامب الحمائية. فالصين وألمانيا دولتا تصدير. ويمكن أن يعاني كلاهما من الحرب التجارية.

ومع ذلك، فإن التقييم السلبي لخطوات واشنطن لم يزل الاختلافات بينهما. وكما هو الحال في الولايات المتحدة، فإن استياء ألمانيا من الصين متجذر بعمق. تشكو الشركات الألمانية من أنها لا تحصل على شروط متساوية في السوق الصينية. اعتراض آخر هو أن التكنولوجيا والخبرة الألمانية في الصين غالباً ما تنسخان وتسرقان.

وفي الصدد، لجأت "نيزافيسيمايا غازيتا" إلى أستاذ قسم الاقتصاد العالمي والسياسة العالمية في المدرسة العليا للاقتصاد، أليكسي بورتانسكي، فأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي والصين بينهما الكثير من الخلافات. من ناحية أخرى، تتضرران معا من الإدارة الأمريكية ".

هل سيكون ذلك كافيًا لاتخاذ إجراءات مشتركة؟ حتى الآن، لجأت جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الأوروبي، كلا على حدة، إلى منظمة التجارة العالمية بخصوص الرسوم على الصلب والألمنيوم التي فرضتها الولايات المتحدة. وقال بورتانسكي: "أعتقد أن اجتماع بكين سيخلص إلى تدقيق مواقف كل من الطرفين، لا أكثر. ومن المستبعد أن يتفقوا على إجراءات مشتركة".

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