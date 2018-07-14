بوتين وترامب سيناقشان سوريا: لا يمكن طرد إيران

تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا ديلي" مقالا حول اللقاء المرتقب بين الزعيمين الروسي والأمريكي في هلسنكي، وكون الموضوع السوري على رأس الأولويات.

وجاء في المقال: يتجه ترامب إلى الاجتماع مع بوتين في هلسنكي مع عدد معين من المشاريع المتفق عليها مسبقًا. في وقت سابق، أوضح البيت الأبيض أن إزاحة الرئيس بشار الأسد من السلطة ليست بين أولويات الولايات المتحدة. فيما يتعلق بمسألة الأسد، فإن الأميركيين منفتحون على "تنازلات سخية"، تصل إلى أقصى تمديد لما يسمى بـ"الفترة الانتقالية" في سوريا قبل تشكيل حكومة جديدة في البلاد.

تظهر الحسابات الرصينة أن الأسد قوي الآن كما لم يكن من قبل، فهو يضغط على أعدائه على جميع الجبهات، وقد وسع منطقة سيطرة دمشق ... خلال العام الماضي بشكل كبير. لذلك، قلّصت إدارة ترامب أولوياتها في الاتجاه السوري إلى مهمة واحدة، سوف تحلها تحت أي ظرف كان. إخراج إيران من سوريا هو الهدف النهائي للولايات المتحدة وشركائها الإقليميين. وبموجب ذلك، فإنهم مستعدون لمزيد من "التنازلات"، إلى جانب التخلي عن تحديد موعد لرحيل الأسد.

من التنازلات: انسحاب القوات الأمريكية من الجمهورية العربية السورية، ونشر الجيش السوري على طول الحدود مع إسرائيل من دون دعوة "قوات حفظ سلام دولية"، ووقف تمويل "الجماعات المعتدلة" من المعارضة السورية وإيقاف الحرب الإعلامية ضد دمشق، بما في ذلك اتهامها باستخدام الأسلحة الكيميائية. ويؤخذ بعين الاعتبار مشاركة المؤسسات الأمريكية في إعادة إعمار المناطق السورية بعد الحرب، والتي تخضع لسيطرة الحكومة في دمشق.

ترفض إيران رفضاً قاطعاً أي "دعوة" للانسحاب من سوريا إلى أن تطلب دمشق الرسمية ذلك. البعثة الإيرانية في الجمهورية العربية السورية، لا تتناقض بأي شكل من الأشكال مع المصالح الروسية على الجبهتين الدبلوماسية والعسكرية السورية. فيما يمكن الحديث عن إزعاجات تخلقها لموسكو المواجهة المتزايدة في سوريا بين الإيرانيين والإسرائيليين التي يقف الأمريكيون فيها إلى جانب إسرائيل.

روسيا، ترغب في الحفاظ على أرضية وسط بين إسرائيل وإيران، بتوفير ضمان للأولى يستبعد التصعيد العسكري على حدودها الشرقية، وللثانية، الحفاظ على وجود عسكري لها في سوريا، إنما على مسافة كبيرة من الحدود الإسرائيلية.

تحتاج روسيا إلى إيران "تحت السيطرة" في سوريا، دون طموحاتها الكامنة في استقلالية اتخاذ قرارات مصيرية لسوريا وللمنطقة ككل. في هذا الجانب، تتطابق مواقف موسكو وواشنطن بشكل جزئي، الأمر الذي يبعث الأمل بنتائج إيجابية للقمة الروسية الأمريكية المرتقبة.

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