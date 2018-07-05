كوريا الشمالية فازت على ترامب كما كان متوقعا

تحت العنوان أعلاه، كتب غيورغي بيريزوفسكي، في "غازيتا رو"، حول الحديث عن توسيع بيونغ يانغ منشآت إنتاج الصواريخ البالستية في البلاد.

وجاء في المقال: تفيد وسائل الإعلام الأمريكية بأن بيونغ يانغ تنتهك الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين دونالد ترامب وكيم جونغ أون، وتزعم أن كوريا الديمقراطية تزيد إنتاج الصواريخ البالستية، وتخفي جزءًا من مخزونها النووي، أو تحسّن المختبرات ذات الصلة بالتجارب النووية.

سؤال ما كان من الممكن تصديق هذه التقارير كبير، كما قال قسطنطين أسمولوف، كبير الباحثين في مركز الدراسات الكورية بمعهد دراسات الشرق الأقصى التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

ولفت أسمولوف إلى حقيقة أن معظم ما قيل عن استمرار عمل كوريا الديمقراطية في برنامجها النووي ذكرته وسائل إعلام أمريكية مناهضة بثبات لترامب. بالإضافة إلى ذلك، فهي تستقي معلوماتها من "مصادر مغفلة الاسم على علاقة جيدة بالاستخبارات. وقال: "هذا يعطي كل الأسباب للاعتقاد بأن وسائل الإعلام هذه مستعدة لابتداع أي شيء لكي تظهر للعالم كيف أن ترامب غير جدير وغير كفء على الإطلاق. فالأهم، إظهار كما لو كان ترامب مخطئاً، وأن كوريا الشمالية فازت عليه كما كان متوقعاً".

وبالفعل، تتعارض تقارير وسائل الإعلام مع الخطاب الرسمي للبيت الأبيض. فترامب يؤكد للجمهور أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يؤتي ثماره بالفعل: فتبعاً له، قامت الحكومة الكورية الشمالية بتدمير أربعة "مواقع اختبار كبيرة" ، كما أوقفت اختبار الصواريخ البالستية.

ومع ذلك، ليس هناك أي تحديد في كلمات ترامب- فهو لا يقول أي مواقع تم تدميرها. وعمليا، لا توجد تفاصيل محددة في الاتفاق نفسه، الذي وقعه زعيما البلدين في 12 يوليو.

وتساءل أسمولوف: ""هذا نوع من اتفاقات الشرف التي لا يتم نقلها إلى الورق والتي تحدّث عنها ترامب وكيم على انفراد. لذلك، عندما تبدأ "المصادر المجهولة" في القول إن أحدا ما ينتهك الاتفاقيات، يتبادر إلى الذهن السؤال التالي: من أين يحصلون على معلومات عن أن أحد ما وعد شخصا بشيء ما؟".

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