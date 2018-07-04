هل ستتمكن الولايات المتحدة من التحايل على "S-400"

تحت العنوان أعلاه، كتب ميخائيل خوداريونوك، في "غازيتا رو"، حول تصريحات أمريكية بالعمل على إمكانية إبطال مفعول المنظومة الصاروخية الروسية.

وجاء في المقال: "أثناء إجراء ما يسمى العمليات القتالية متعددة النطاقات، والتي نقوم بها، كقوة جوية بالاشتراك مع القوات البرية، نحتاج إلى إيجاد طرق لإبطال مفعول نظام الدفاع الجوي "S-400" بشكل موثوق به- قال قائد العمليات بالقوات الجوية الأمريكية، الجنرال مايك هولمز، هذا الأسبوع- هذا سيسمح للوحدات والتشكيلات أن تكون أكثر فعالية في حل المهام القتالية المخصصة لها بفعالية أكبر بكثير من ذي قبل".

وأشار هولمز إلى أن القدرات القتالية لمنظومة الدفاع الجوي "S-400"، مقارنة مع سابقتها "S-300"، زادت بشكل كبير. وفي رأيه، هناك أساس لتسمية "S-400" بقاتل الطائرة "F-35"، الأمريكية من الجيل الخامس.

ووفقا لخدمة الأبحاث في الكونغرس الأمريكي، يمكن لهذه المنظومة التعامل بفعالية مع جميع أنواع الأهداف الديناميكية الهوائية، والصواريخ البالستية غير الاستراتيجية، والصواريخ المجنحة، بما في ذلك الطائرات وغيرها من الأجسام المحمولة جوا المصنوعة وفق تكنولوجيا التخفي.

وفي الصدد، قال رئيس اللجنة العلمية التقنية بالقوات الروسية الجوية، العقيد سيرغي فولكوف، لـ"غازيتا رو": "من العبث أن يطور الجنرالات الأمريكيون أساليب وطرائق القتال فقط ضد منظومة "S-400". ففي هذه الحالة لن يكون ممكنا الاكتفاء بمنظومة واحدة".

ووفقا له، في الصراع المسلح المفترض، ستشارك جميع أنواع القوات المسلحة الروسية. وفي هذه الحالة، سيتم إشراك كامل نظام العمليات الاستراتيجية بالقوات المسلحة. فقال: "المواجهة المسلحة المفترضة، لن تتوقف عند المواجهة بين طائرات القوات الجوية الأمريكية ومنظومة "S-400".

ووفقاً لضيف الصحيفة، فإن العدو لن يشعر بالارتياح عندما يبدأ الطيران .. ووحدات البحرية في ضرب نقاط إدارة الدولة والجيش، ومراكز الاتصالات، وحاملات ومهابط الطائرات، وتجمعات القوات، وتقوم وسائط الحرب الإلكترونية بشل الاتصالات والرادارات.

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