لماذا تمثل الدانمارك دور المقاتل ضد "السيل الشمالي-2"

تحت العنوان أعلاه، كتب أنطون كريلوف، في "فزغلياد"، حول التصعيد المفتعل ضد مشروع خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2"، وقدرة روسيا على تجاوز رفض الدانمارك.

وجاء في المقال: يتطور الوضع حول "السيل الشمالي- 2" وفقًا لقوانين الروايات البوليسية أو المسلسلات التلفزيونية.

وكما قال نائب مدير الصندوق الوطني لأمن الطاقة، أليكسي غريفاتش، لـ"فزغلياد"، لن يتمكن الدانماركيون من وقف "السيل الشمالي-2" في جميع الأحوال: لقد تم بالفعل إعداد مسار بديل، لا يمر عبر المياه الإقليمية للدانمارك، إنما عبر منطقتها الاقتصادية. وبالتالي، فـ "الدانمارك ستضطر للعمل في إطار القانون الدولي وتصدر الإذن اللازم".

ويمكن، للأمر أن يتطور تاليا وفق أحد ثلاثة خيارات:

الخيار الأول: تعقد الدانمرك مشاورات عملية مع برلين وبروكسل، علنية ومغلقة، وتتفق على بعض التفضيلات الإضافية وتمنح في 30 يونيو (آخر يوم في النصف الأول من العام 2018) الإذن لبناء السيل الشمالي -2. هذا سيكون الحل المثالي لجميع الأطراف، باستثناء الولايات المتحدة وأوكرانيا؛

الخيار الثاني: تقوم الدنمارك برفض الموافقة أو تأجيل القرار النهائي، فتقرر "غازبروم" والمساهمون الآخرون الانتظار قليلاً. تعقد المفوضية الأوروبية عدة اجتماعات، ويتبين لها أنها لا تملك ما يكفي من الأصوات لمنع السيل الشمالي -2، وتعلن الدانمارك أنها مضطرة للخضوع للأغلبية. يستمر البناء؛

الخيار الثالث: الدانمارك لا تمنح الإذن، و"غازبروم" لا تنتظر. يتغير مسار خط أنابيب الغاز، وينتقل من المياه الإقليمية لهذه الدولة إلى منطقتها الاقتصادية، حيث يعمل القانون الدولي. هذا إلى حد ما يؤخر بدء عمليات الضخ عبر السيل الشمالي- 2، فتجد الدانمارك نفسها في وضع مشابه لوضع بلغاريا، بعد إلغاء السيل الجنوبي والتفضيلات ذات الصلة به.

لذلك، فإن السؤال الرئيس: على من تقرر الدانمارك الرهان، أعلى برلين أم على واشنطن؟

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