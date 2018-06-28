الحكومة العالمية السرية تنتزع صربيا من روسيا لإنشاء الخلافة في البلقان

تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني تشورنيخ، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول احتمال أن تخسر روسيا حليفها الصربي، والعمل على الضغط على روسيا بقوس إسلامي متطرف.

وجاء في المقال: من دون أي دعاية، جرى في تورينو الإيطالية، الاجتماع السنوي 66 لنادي بيلدبيرغ. لا وثائق رسمية، ولا تصويت، أو مقابلات، أو حتى تسريبات عرضية للصحافة.

ومع ذلك، هناك حقيقة واحدة موحية. ففي يناير، تفاخرت رئيسة وزراء صربيا، آنا برنابيتش، بأن رئيس النادي، هنري دي كاستري، دعاها رسمياً لحضور الاجتماع في تورينو. عمرها 42 سنة. إلى هنا أيضا في العام 2014، دعا دي كاستري، إلى "المساء السري" السياسي الشاب ماكرون. الآن، هو رئيس فرنسا. لذا، فبالنسبة لبرانبيتش، يمكن أن يصبح هذا المحفل نقطة انطلاق إلى كرسي الرئاسة.

ألا يحاولالبلدبيرغيون، المجسدون للنخبة الحاكمة في الغرب، انتزاع صربيا من روسيا بمساعدة رئيسة الوزراء المثلية؟ سألتُ أستاذة العلوم السياسية إيلينا بونوماريوفا، الأخصائية بشؤون البلقان، فأجابت:

مثل هذا الخطر موجود، برنابيتش مؤيدة للغرب بصراحة. درست في جامعات إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية... دعوتها إلى اجتماع النادي ليست صدفة.

ترتبط روسيا وصربيا ليس فقط بماض ثقافي وتاريخي وديني. هذه هي الدولة الرئيسية الوحيدة في المنطقة التي لا تنوي الانضمام إلى حلف الناتو. إذا ما تم كسر مقاومة بلغراد، فإن أوروبا بأكملها ستصبح حلف شمال الأطلسي. من خلال فصل الصرب عن الروس، سيقرر الغرب أخيراً لمصلحته قضية البلقان، وحرمان روسيا إلى الأبد من نفوذها في منطقة جيوسياسية هامة للغاية في العالم، والتي اعتبرناها طويلاً منطقتنا.

الآن، في البلقان، تم وضع لغم موقوت رهيب. أصبحت المنطقة ملتقى استراتيجيا هاما للإرهاب الدولي. له خصوصية إقليمية، تتجلى في مشروعين.

الأول هو "ألبانيا العظمى". لقد تم إنشاء ألبانيا العظمى بالفعل خلال العالم الثاني من الحرب العالمية الثانية بمساعدة هتلر وكانت حليفته؛

المشروع الثاني أكثر طموحا- الخلافة البلقانية. تقف خلفه السعودية، وتركيا، وإيران جزئيا. وتشمل الحدود المحتملة ألبانيا واليونان وبلغاريا والبوسنة والهرسك ومقدونيا وصربيا وكوسوفو والجبل الأسود...المشروعان يلتقيان، فالحديث يدور عن مناطق غالبية سكانها من المسلمين. ومن غير المعروف على أي خيار يرسو أسياد اللعبة العالمية.

وهل يعقل أن الولايات المتحدة والناتو ونادي بيلديربيرغ لا يعون خطر إنشاء خلافة على العالم أجمع؟

يدركون تماما. مهمة ما يسمى بالنخبة العالمية هي تدمير النظام الاجتماعي السياسي الذي تطور في أوروبا. المتطرفون الإسلاميون هم الأنسب لهذا المهمة... فـ"الخلافة" ستقوم بإغلاق قوس عدم الاستقرار حول روسيا: القوقاز، آسيا الوسطى، الشرق الأوسط، البلقان.

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