إذا كان أعضاء مجلس الشيوخ قادمون لتعليمنا فلن ينجح الحوار

في الإجابة عن سؤال مراسل "كوميرسانت" الخاص، فلاديمير سولوفيوف: أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون قادمون إلى موسكو، في الجوهر يطير الصقور الأمريكيون، فعلامَ هم يراهنون؟قال كوساتشيوف:

هم من بادر إلى الزيارة. إنه لأمر جيد أنهم بادروا، ولكن لم يتم الاتفاق على الشروط، والبرنامج، ولا الأعضاء المشاركين فيها.

أهداف أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الزيارة، تحتاج إلى تخمين. تصريحاتهم (حول روسيا) لا تبعث على التفاؤل. سنرحب إذا كان الأمريكيون قادمون، أولاً ، لفهم روسيا وعلاقاتنا بصورة أعمق وأفضل؛ وثانياً، على نحو ما، لاستئناف الحوار البرلماني. حينها سوف يتحقق كل شيء. أما إذا جاء أعضاء مجلس الشيوخ لتعليمنا، والقول لنا أين روسيا غير محقة وكيف يعتزم الكونغرس الأمريكي التعامل معها، فإن الزيارة ستصبح بلا معنى، ولن يجدي الحوار من حيث المبدأ.

الآن، يتحدثون كثيرا عن اللقاء المحتمل بين رئيسي البلدين، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب. هل يستطيع هذا اللقاء بين الزعيمين حل كل شيء؟

لا أعتقد أن لدينا من يرى هذا الاجتماع غاية في حد ذاته وأنه على استعداد لانعقاده فقط من أجل انعقاده. يجب أن يكون الاجتماع ذا مضمون، والأفضل أن يكون مثمرا. ولكي يحدث هذا، لا يكفي الاتفاق على اجتماع، فلا بد من الإعداد له. لهذا، يجب تشغيل قنوات الإعداد، ويجب أن تكون متعددة. ينبغي أن يكون هناك دبلوماسيون وعسكريون وممثلون للهياكل المالية والاقتصادية وخبراء في الحرب ضد الإرهاب وكثير غيرهم.

هناك كثير من القضايا الملحة في العلاقات الروسية الأمريكية. لكن معظمها مجمد، فهي لا تعمل، وليس هناك إمكانية للتفاوض. توجد اتصالات عرضية، لكن لا يوجد أي عمل نظامي.

لذلك، ينبغي، حسب رأيي، أولاً وقبل كل شيء، إعادة تشغيل قنوات التعاون الثنائي من أجل التحدث عن اجتماع مفيد. تنظيم هذا العمل، يمكن أن يتم بسرعة. وأنا متأكد من أن الطرفين باتا على معرفة أين هي المشاكل وأين الحلول. لكن يجب فعل ذلك في أسرع وقت ممكن.

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