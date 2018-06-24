ينتظرون من الأمريكيين خروجا شاملا من منظمات الأمم المتحدة

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول توقع أن لا تكتفي واشنطن بالخروج من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وجاء في المقال: انتقدت روسيا قرار الولايات المتحدة الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ففي مؤتمر صحفي، الأربعاء، وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا هذه الخطوة بأنها خاطئة، ورأت فيها عدم رغبة القيادة الأمريكية في متابعة الوضع العالمي في مجال حقوق الإنسان.

فيما يتوقعون في أوساط الخبراء أن تنسحب واشنطن من هيئات الأمم المتحدة الأخرى.

وفي الصدد، قال رئيس تحرير "مجلة روسيا في السياسة العالمية"، ورئيس مجلس سياسة روسيا الاتحادية الخارجية والدفاعية فيدور لوكيانوف، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا: "لا يمكن أن يؤدي ذلك إلى أي شيء. هذه لفتة رمزية. إن موقف ترامب من الأمم المتحدة معروف: فهو يعتقد أنها كلام فارغ. هذا هو الوضع التقليدي للجمهوريين اليمينيين المتطرفين. وعلى وجه الخصوص، يمكن ملاحظة ذلك فيما يتعلق بمجلس حقوق الإنسان، حيث ينتقدون إسرائيل. أظهرت الولايات المتحدة موقفها. بالنسبة للبقية، ثمة فرصة جيدة للعمل الدعائي والقول: انظروا إلى الولايات المتحدة، بصقت على كل شيء. هناك سعي لإسقاط المؤسسات، لكن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ليس دعامة للنظام العالمي. إذا تحدثنا عن الأمم المتحدة ككل، فلا أستبعد أن يفعل ترامب الشيء نفسه مع هيئات أخرى".

أما الأستاذ المساعد في قسم الحقوق الأوروبية بمعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، نيكولاي توبورين، فقال للصحيفة: "لا أتوقع عواقب وخيمة، لأن هيئة الأمم المتحدة هذه لا تملك السلطة والكفاءة الكافية لحل مسائل عالمية جدية. ليست هذه المرة الأولى التي يعلن فيها الأمريكيون عدم موافقتهم على موقف مجلس حقوق الإنسان. في عهد جورج دبليو بوش، كانوا يتجاهلون قرارات المجلس عمليا، وباراك أوباما شارك بفتور في حياته. أكمل ترامب هذه "الأغنية التي بلا كلمات". إن خلفية انسحابهم معروفة: فهم لا يتفقون مع هيمنة ممثلي البلدان النامية على المجلس، ولا سيما البلدان العربية. في كل مرة ينتقد فيها موقف إسرائيل وبالتالي موقف حليفتها الأقرب الولايات المتحدة".

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