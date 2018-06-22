نقود من أجل مواجهة موسكو: ماذا يطلب ترامب من الناتو

تحت العنوان أعلاه، كتب ميخائيل خوداريونوك، في "غازيتا رو"، عن محاولات الولايات المتحدة إرغام دول الناتو الأوروبية على زيادة مخصصات الدفاع لتغطية نفقات مواجهة روسيا.

وجاء في المقال: تُعدّ الولايات المتحدة مجموعة من الطلبات القاسية لشركائها في الناتو، من بينها زيادة المخصصات لردع روسيا. وسوف تقدمها واشنطن خلال اجتماع الحلف في بروكسل يومي 11و12 يوليو القادم.

المهمة التي دفع بها الرئيس الأمريكي غير مرة، تتمثل في أن على الدول الأعضاء إنفاق ما لا يقل عن 2% من ناتجها الإجمالي المحلي على الدفاع.

ففي العام 2014، فقط 3 دول من الناتو حققت هذا الشرط. وفي العام 2018، وصل عدد الدول التي التزمت بذلك إلى 8. وهي: الولايات المتحدة وبريطانيا وبولونيا وإستونيا وألمانيا ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا.

وفي الصدد، استبعد مدير مركز الدراسات الأوروبية والدولية في كلية الاقتصاد والسياسة العالمية بمدرسة الاقتصاد العليا، تيموفي بورداتشيف لـ"غازيتا رو"، أن تتمكن واشنطن خلال الاجتماع من جعل جميع أعضاء الحلف يوصلون نفقات الدفاع إلى النسبة المطلوبة. ووفقا له، هذه العملية تتطلب وقتا طويلا... دول الناتو لن تتعهد بذلك في وقت قريب على الأقل.

ومن جهته، تحدث نائب مدير المركز إياه، دميتري سوسلوف، لـ"غازيتا رو"، عن أن اجتماع الناتو القادم لن يحقق أي اختراق. ووفقا له، سيبقى كل شيء تقريبا على حاله. لن تحل أي من المشكلات الجوهرية في هذه القمة، إلا أنها سيكون لها أهمية كبيرة من زاوية ترك انطباع بتماسك العلاقات العابرة للأطلسي، فقال: "وهذا مهم للغاية.. للولايات المتحدة والدول الأوروبية". وأضاف أن ذلك يكتسب أهمية إضافية بعد قمة السبع الكبار الذي فشلت في التوصل إلى بيان ختامي مشترك.

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