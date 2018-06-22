العسكريون الأمريكيون حصلوا على ضوء أخضر لهجوم سري على روسيا

تحت العنوان أعلاه، كتب أليكسي نيتشاييف ونيكيتا كوفالينكو ويانا بيلوأوسوفا، في "فزغلياد"، حول هجمات سيبرانية تعد لها الولايات المتحدة ولتشريعها رسميا ضد روسيا.

وجاء في المقال: "يجري العمل على تشريع إمكانيات قيام الأمريكيين بضربات عسكرية غير مبررة على الاطلاق". هكذا علق الخبراء على ما يسعى إليه الجيش الأمريكي. وكما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الاثنين، فإن استراتيجية القيادة السيبرانية الأمريكية تغيرت في الربيع، بعد أن اكتسبت طبيعة أكثر عدوانية، وفي الواقع، تم توسيع صلاحياتها.

وفي الصدد، قال الشريك الإداري لشركة "أشمانوف وشركاه"، إيغور أشمانوف، لـ"فزغلياد": "لقد سبق أن ارتكبوا في الواقع هجمات سيبرانية.. بل لديهم قسم خاص يتعامل بشكل حصري مع تأليف معلومات استخبارية كاذبة، أي، محاكاة الروس والصينيين والكوريين الشماليين وغيرهم من الهاكرز". وأضاف: " الآن هم فقط يحاولون إضفاء الشرعية على أنشطة الوكالة. لديهم نظام قانوني معقد جدا، يعدل نفسه باستمرار".

وهنا يجدر تذكر نقطة أخرى. ففي مايو 2017، أصدر البنتاغون وثيقة تضع أساسًا قانونيًا للهجمات ضد الصواريخ النووية للعدو، المنشورة على منصات الإطلاق، باستخدام "وسائل غير حركية" ، أي طرق غير القصف أو تفجير الصواريخ أو منصات إطلاقها.

بالتوازي مع توسيع سلطات القيادة السيبرانية، تطلق أيدي الولايات المتحدة لتحييد أسلحة العدو النووية بمساعدة هجمات إلكترونية. علما بأن مثل هذه التكنولوجيات يطورها الأمريكيون منذ مدة طويلة، خاصة ضد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وهناك تقارير تفيد بأن هذا النوع من الأسلحة السيبرانية جاهز للاستخدام بالفعل. ونظراً لدرجة الأهمية، وعدم إمكانية التنبؤ بعواقب استخدام هذا السلاح، فإن استخدامه مشروط بترخيص من الرئيس الأمريكي بالذات.

آشمانوف، واثق من عدم جدوى مواجهة الهجمات السيبرانية الأمريكية من خلال الاتفاقيات الدولية أو القانون الدولي أو وسائل الإعلام، لأنها لن تترك آثارا. فقال: "الحرب السيبرانية، كحرب المعلومات، التي نشهد كيف تزداد سخونة، والتي يستثمر فيها الأمريكيون بشدة، لا تنظمها أية اتفاقيات دولية. في الواقع، لا يمكن مواجهتها في هذا المجال القانوني، لذلك نحتاج ببساطة إلى بناء دفاعات ومحاربتها تقنيا".

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