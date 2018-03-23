الصراع بين روسيا والولايات المتحدة بلغ مستوى فرط صوتي

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، كيف أن تطور صناعة السلاح يجبر واشنطن وموسكو على البحث عن حلول وسط.

وجاء في المقال: دونالد ترامب، خلال اجتماعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في واشنطن، تحدث عن اتصاله بالرئيس فلاديمير بوتين. "لقد هنأته بالفوز، الفوز في الانتخابات"، أوضح رئيس البيت الأبيض. "جرى الاتصال في ضوء حقيقة أننا ربما نجتمع في المستقبل القريب، حتى نتمكن من البدء في مناقشة الأسلحة وسباق التسلح".

وفي معرض حديثه عن التنافس بين البلدين في هذا المجال، قال الزعيم الأمريكي: "لن نسمح أبدا لأي أحد أن يقترب من المستوى الذي نحن فيه".

أظهر الحوار مع بوتين رفض ترامب الأخذ بتحذيرات مستشاريه للأمن القومي. وذكرت مصادر في الإدارة، على دراية بالطريقة التي يتم بها إطلاع الرئيس الأمريكي، أن أحدث المواد المخصصة لترامب احتوت على مذكرة، بالأحرف الكبيرة: "لا تهنئوا!"

وفي الصدد، نقلت "نيزافيسيمايا غازيتا" عن فيكتوريا جورافليوفا، كبيرة الباحثين في مجال سياسة الولايات المتحدة الخارجية والداخلية بمعهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية، قولها للصحيفة:

"يبدو لي أن إحدى الإشارات الواردة في الرسالة موجهة إلى الأمريكيين وتهدف إلى استئناف التعاون في مجال الحد من التسلح. أعتقد أننا راهنا على ذلك. يمكن أن يكون هذا مثيرًا لاهتمام الأمريكيين، بالنظر إلى كيفية مناقشة هذا الموضوع. لكن هناك صعوبة: الآن دخلت الولايات المتحدة مرحلة جديدة من تحديث الأسلحة. على الأرجح، لا مصلحة للمصنعين وممثلي المجمع الصناعي العسكري، الذي يسعى إلى تمويل إضافي وتوسيع الترسانة، في الحديث عن تقييدات في هذه المرحلة. إذا نظرنا إلى منطق محادثات التسلح في التاريخ، فعادة ما تبدأ جولة جديدة من المفاوضات بعد أن يمر كل جانب بمرحلة تحديث أسلحته".

وفي سياق إنجازات تحديث الأسلحة، أضافت جورافليوفا: "لقد حققنا بعض النتائج، ونحن على استعداد للإعلان عنها. نحن تماما في مرحلة الجاهزية للحديث. لدي شعور بأن الأميركيين لم يصلوا بعد إلى هذه المرحلة. ربما في الولايات المتحدة، على مستوى كل من السلطات والخبراء، هناك تفاهم بأن مجال التسلح يحتاج إلى السيطرة وأنه من الضروري التحدث عن ذلك، لكنني أعتقد أن الضغط من المجمع الصناعي العسكري على مستوى لا يستطيع السياسيون التغلب عليه والانتقال إلى محادثة بناءة مع روسيا، والوصول إلى بعض الاتفاقات. على الأرجح، في أن ترامب وبوتين تحدثا عن الحد من الأسلحة دليل على أن الأمريكيين التقطوا "الرسالة" الرئيسية لخطاب (بوتين)".

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