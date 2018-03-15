كيميائي يفنّد سخف تصريحات بريطانيا حول سم "نوفيتشوك"

تحت العنوان أعلاه، كتبت فيكتوريا فيدوتوفا، في "فزغلياد"، حول تسميم العقيد السابق في الاستخبارات الروسية العسكرية سكريبال، وسخف الفرضية البريطانية.

وجاء في المقال: حول قصة "اغتيال" سكريبال وابنته يوليا، تجري مناقشة الكثير من التخمينات. وقد تحدث الدكتور في العلوم البيولوجية، والخبير في الأسلحة البيولوجية إيليا دوخوفلينوف، لماذا، تبدو الرواية البريطانية من هذا الحادث من وجهة نظر علمية سخيفة تماما.

يدعي البريطانيون أنسكريبالقد سمم بواسطة غاز (مركب كيميائي) يدعى "نوفيتشوك"(مستجد)، سبق أن جرى تطويره في الاتحاد السوفييتي. ما مدى صعوبة تصنيع مثل هذا الغاز؟

من الناحية التقنية، هذا ليس صعبا. ومع ذلك، فإن ذلك يتطلب تدابير أمنية جدية للغاية، وإلا فإن منتجي هذا الغاز سيقتلون أنفسهم...

هل كان يمكن تغليف هذه المادة بطريقة أو بأخرى وإلقاءها بسرية على سيرغي سكريبال وابنته؟

نظريا، يمكن وضع هذه المادة في كبسولات صغيرة. بحيث تذوب لاحقا في الغذاء. إذا تم تسميمهم بالفعل بهذه الطريقة، يجب على المرء أن يبحث عن تلك المنظمات التي تغلفن جزئيات المواد الكيميائية المجهرية..

إلى أي درجة تبدو لك الرواية البريطانية مقنعة ككيميائي وكبيولوجي؟

كل ما يحدث يبدو وكأنه مسرحية مخرَجة بشكل سيىء. أعدت بشكل أخرق. الشيء الأكثر أهمية هو التالي: لكي يستطيع الخبراء البريطانيون بثقة كاملة إثبات أن هذا الغاز هو "المستجد"، وليس مادة أخرى، يجب أن يكون لديهم بالضرورة ما يسمى بمركب معياري... ويجب مقارنة المادة المعنية مع المركب المعياري... هذه هي اللحظة الأهم في هذه القصة كلها. وبعبارة أخرى، إذا كانت بريطانيا مقتنعة تمامًا بأن هذا هو غاز "المستجد"، فيعني أن لديها صيغته الكيميائية، وعينات منه، وهي نفسها قادرة على إنتاجه.

دعونا ننتبه إلى عدم وجود وثيقة توصيف مهنية لهذا الغاز في المصادر المفتوحة. لذلك، بالنسبة لي كمتخصص في الكيمياء العضوية، فليس هناك في هذه السلسلة من الاتهامات أي دليل على أن هذا هو غاز "المستجد".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة