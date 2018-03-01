الولايات المتحدة تمهد الأرضية لضرب سوريا بصواريخ "توماهوك"

تحت العنوان أعلاه، كتب ألكسندر شاركوفسكي، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، عن عودة الغرب إلى اتهام دمشق باستخدام السلاح الكيماوي.

وجاء في المقال: تتهم واشنطن ووسائل الإعلام الغربية القوات الجوية الروسية بالقصف الوحشي للغوطة الشرقية في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي الصادر في 24 فبراير. وروسيا، ردا على ذلك، تشير إلى أن كارثة إنسانية تختمر في الرقة ومخيم الركبان للاجئين (التنف) الواقعين تحت سيطرة الأمريكيين.

يستعرض كاتب المقال بعض الجهات الفاعلة في الساحة السورية، فيقول:

في الغرب، بدأوا يتحدثون عن استخدام دمشق للأسلحة الكيميائية. وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون مؤخرا إن "بلاده يمكن أن تبدأ في ضرب القوات الحكومية في سوريا إذا ثبت استخدامها الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين".

وكما عملت أجهزة الأمن الإسرائيلية في سوريا من قبل، فهي الآن تزيد من جهودها لدعم الجماعات السنية المسلحة-وفقا لكاتب المقال- تل أبيب في هذه الحالة... تعمل وفق مبدأ "عدو عدوي صديقي".

وفي المقابل، تقوم تركيا بشكل منتظم بتعزيز مجموعتها في عفرين. ولم تتخل أنقرة عن خططها لغزو منبج، على الرغم من أن البنتاغون يعزز وجوده هناك. فتضارب المصالح بين أنقرة وواشنطن في ازدياد، ولا تؤدي الجهود الدبلوماسية الأمريكية إلى نتائج ملموسة.

وللمملكة العربية السعودية أيضا يد في الشؤون السورية، فضلا عن عدد من البلدان الأخرى، البعيدة تماما عن منطقة الشرق الأوسط.

وبالنتيجة، وعلى الرغم من النجاح الواضح لدمشق بحلول نهاية العام 2017 في الحرب ضد المعارضة، فإن الحرب في سوريا لم تنته بعد. ومن المرجح جدا أن يتفجر الحريق قريبا بقوة متجددة. ويعود ذلك أساسا إلى تعزيز القوات النظامية التركية والأمريكية والإسرائيلية وغيرها على الأرض السورية. وموسكو تعزز أيضا قوتها العسكرية في سوريا.

وينتهي كاتب المقال إلى أن: النصر الذى أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ديسمبر من العام الماضي تأجل إلى أجل غير مسمى. وما زال تحت إشارة استفهام كبيرة إلى جانب من سيكون النصر. فلا يمكن استبعاد "ضربة عالمية مصغرة" على الأهداف العسكرية السورية باستخدام صواريخ أمريكية مجنحة.