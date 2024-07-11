أعلنت الولايات المتحدة وحلفاؤها عزمهم تخصيص أكثر من مليار دولار لأوكرانيا لتعزيز دفاعاتها الجوية. جاء ذلك في بيان مشترك لزعماء ألمانيا وإيطاليا وهولندا ورومانيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، صدر عن الخدمة الصحفية للبيت الأبيض.

في الوقت نفسه، انتقد فلاديمير زيلينسكي الحلف في القمة، وأعرب عن عدم رضاه عن المساعدة المقدمة. فذكر أن دبابات أبرامز الواردة من الولايات المتحدة لم تستطعالتأثير في سير الأعمال القتالية؛ وأن الإمدادات الغربية من مقاتلات F-16 الأميركية إلى أوكرانيا لن تكون كافية؛ وطالب بـ 128 مركبة، وهذا يعادل العدد الإجمالي الذي يمتلكه "شركاء" أوكرانيا.

وأشار كبار المسؤولين الأميركيين والأوروبيين، خلال افتتاح قمة الناتو، إلى الصعوبات في إنتاج الأسلحة لأوكرانيا.

وفي الصدد، قال الخبير العسكري أليكسي ليونكوف: "المساعدة المقدمة لأوكرانيا من الشركاء الغربيين، تأتي وفق مبدأ قطعة من هنا وأخرى من هناك. لهذا السبب ستنقل الولايات المتحدة وألمانيا ورومانيا نظام الدفاع الجوي باتريوت إلى كييف، وستقوم هولندا ودول أخرى بنقل المكونات إليهم".

وأشار إلى أن بطارية كاملة من باتريوت تكلف حوالي مليار دولار. وكييف ستحصل على أنظمة سبق نشرها في الدول الأوروبية، وسيتم استخدام الأموال المخصصة لتغطية التكاليف ذات الصلة.

وختم ليونكوف بالقول: "المفارقة هي أنهم يتحدثون في الغرب عن نوايا روسيا المزعومة لمهاجمة الدول الأوروبية، لكنهم في الوقت نفسه يزيلون أنظمة الدفاع الجوي من الخدمة القتالية لديهم ويعطونها للقوات المسلحة الأوكرانية".

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