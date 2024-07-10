زيارة مودي إلى موسكو حدثٌ دوليٌ كبير. وكما لاحظت وسائل الإعلام الهندية، احتلت أوكرانيا مكانًا بارزًا في المحادثات مع الرئيس الروسي، حيث أكد مودي ضرورة البحث عن سبل للسلام. ومع ذلك، اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مودي بالانحياز إلى روسيا.

وكتبت صحيفة نيويورك تايمز أن الهند عازمة على الحفاظ على علاقات وثيقة مع موسكو، على الرغم من الضغوط التي يمارسها الغرب. وروسيا تريد أن تثبت من خلال هذا الاجتماع أن لديها أصدقاء مؤثرين.

وهذا لا يعني أن موسكو تتجاهل توسيع علاقات نيودلهي مع واشنطن. لكن الكرملين ما زال قادرًا على الحفاظ على تعاون قوي مع دلهي.

لعبت مشتريات الهند من المنتجات النفطية الروسية بسعرٍ مخفض دورًا هنا. وهذا لا يفيد الهند وحدها، بل وروسيا معها.

هناك عامل آخر يعزز العلاقات الهندية الروسية، هو الأسلحة. فروسيا ما زالت موردارئيسيا للأسلحة لدلهي. وهذا مهم بالنسبة للهند لأنها مضطرة لحماية حدودها معالصين.

وعلق الخبراء الصينيون أيضًا على زيارة مودي إلى موسكو، فقال الأستاذ في جامعة الدراسات الدولية في مقاطعة سيتشوان، لونغ شينغ تشون، إن الصين لا ترىفي علاقات موسكو الوثيقة مع دلهي تهديدا. في الوقت الذي نجد فيه الدول الغربية غير مستاءة جدا من علاقات دلهي الوثيقة مع موسكو. الغرب الجماعي يتطلع إلى إبعاد الهند عن روسيا. لكن من غير المرجح أن يتمكن من ذلك. ويتوقع المحللونالسياسيون الصينيون أن تستمر الهند في سياستها القائمة على التوازن بين روسيا والغرب.