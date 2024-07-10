مباشر

الطلبات الأخيرة

    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 11:25 GMT

    قمة الناتو قد تعني نهاية بايدن

    حول المُنتظر من قمة الناتو في واشنطن، كتب أوليغ إيسايتشينكو، في "فزغلياد":

    قمة الناتو قد تعني نهاية بايدن
    RT

    كان من المتوقع أن يكون الموضوع الرئيس لقمة الناتو التي تستمر ثلاثة أيام في واشنطن، تطوير قرارات مناهضة لروسيا ومعادية للصين. ومع ذلك، يتبين أن محور اهتمام شركاء التحالف الأميركي ووسائل الإعلام الغربية هو الوضع الصحي لجو بايدن.

    وفي الصدد، قال المحلل السياسي فلاديمير كورنيلوف: "يدرك الجميع أن أوكرانيا لن تحصل على عضوية الناتو، وهو ما كان يعوّل عليه عديد من السياسيين في كييف. لا أحد مهتم بالصيغ الجديدة التي تصف تعاون الحلف مع زيلينسكي. لذلك، فإن الشيء الأكثر أهمية في القمة هو كيف سيديرها بايدن، وما إذا كان قادرًا على التعامل مع المشكلات، وأن يُظهر للجمهور أنه لا يزال قادرًا على فعل شيء ما. كل جهود فريقه مكرسة لهذا الغرض. ولكن إذا كان أداء بايدن سيئًا، فإن الدعوات للانسحاب من السباق الانتخابي لن تشتد فحسب، بل ستبدأ في الظهور داخل فريقه".

    ويرى كورنيلوف أن نهاية حياة بايدن المهنية سيتم تحديدها أخيرًا. فـ "كثيرون يهتمون أيضًا بسؤال مع من وكيف سيتواصل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بعد زياراته إلى كييف وموسكو وبكين؟ وعلى ما أظن لن يقتصر أوربان على الاتصالات الرسمية في واشنطن، بل سيحاول أيضًا مقابلة صديقه القديم دونالد ترامب. وهذا سيشكل أيضًا دسيسة معينة".

    التعليقات

    أخبار العالم العربي

    وزير الخارجية الإسرائيلي يعلق بالعربية على فيديو "هدهد" حزب الله الجديد محذرا نصر الله

    أخبار العالم العربي

    إعلام عبري يكشف تقييم الجيش الإسرائيلي لمشاهد استطلاع "حزب الله" التي نشرها اليوم

    أخبار العالم العربي

    رصد "عيون الدولة"..ما الذي عاد به "هدهد" حزب الله هذه المرة من شمال إسرائيل؟ (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    السيسي يؤكد لرئيس الـ"CIA" الموقف المصري الرافض لاستمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة

    أخبار العالم

    مدفيديف يذكّر بـ"عازف البيانو" ويتنبأ بمستقبل "التسوية" الأوكرانية ونتائج العملية العسكرية الخاصة

    أخبار العالم

    زيلينسكي "ينتقد بشدة" زيارة مودي روسيا ولقاءه بوتين