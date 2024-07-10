قبل الجولة الثانية توقع محللون فرنسيون وغربيون فوز حزب لوبان، لكن الفوز لم يتحقق. فقد فازت الكتلة اليسارية بزعامة جان لوك ميلينشون. وحدث ما توقعه الباحث البارز في معهد أوروبا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، سيرغي فيدوروف،حين قال: "في الجولة الثانية، ستكون نتائج الرابطة الوطنية أسوأ، لأن اليسار والماكرونيين سيتكتلون ضدهم. لن يحصلوا على الأغلبية لتشكيل حكومة".

لكن النتائج لا يمكن أن تسمى هزيمة. ففي العام 2019، كان لدى الرابطة الوطنية 89 مقعدًا فحسب، والآن لديها مقاعد أكثر بمرة ونصف. ومن خسر هو ماكرون، الذي أدلى قبل الانتخابات بالعديد من التصريحات العدائية بشأن أوكرانيا وأوضح أنه على استعداد لإرسال قوات فرنسية لمساعدة كييف.

"لقد فقدت القوى الرئاسية أغلبيتها في البرلمان. وسيضطر رئيس الوزراء غابرييل أتال إلى الاستقالة. على الرغم من حقيقة أن الماكرونيين اتحدوا مع اليسار في الانتخابات، فمن أجل منع انتصار الجبهة الوطنية، لن يكون هناك ائتلاف برلماني، وقد أعلن ميلينشون ذلك بالفعل. علاوة على ذلك، دعا ميلينشون ماكرون إلى الاستقالة. ومع ذلك، فهو أيضًا لن يتمكن من تشكيل حكومة، لأنه لا يتمتع بأغلبية الأصوات. وبالنتيجة، سنواجه على الأرجح حكومة تكنوقراط تستمر لمدة عام حتى إجراء انتخابات جديدة (وهذه هي المدة القانونية لإجرائها)".