مباشر

الطلبات الأخيرة

    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 07:47 GMT

    مودي سيطلب من بوتين استعادة الهنود من الجبهة الأوكرانية

    حول الموضوع المحوري في لقاء زعيمي روسيا والهند، الذي يبدأ اليوم 8 تموز/يوليو، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا":

    مودي سيطلب من بوتين استعادة الهنود من الجبهة الأوكرانية
    RT

    على الرغم من الضغوط التي تمارسها واشنطن، يزور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي روسيا. وستؤكد الزيارة من جديد قوة العلاقات التي وحدت البلدين منذ استقلال الهند. أصبحت الهند أحد المشترين الرئيسيين للنفط الروسي بعد إنشاء حلف شمال الأطلسي. لكن الخلل لمصلحة روسيا بلغ نحو 60 مليار دولار.

    في الواقع، كما كتبت صحيفة الغارديان البريطانية، أصبحت الهند، مثل الصين، من أكبر مشتري النفط الروسي بسبب العقوبات الغربية. ولهذا السبب، اتضح أن الهند لم تُدن عملية روسيا في أوكرانيا، بل دعت إلى تسوية سلمية. وهناك خلل في العلاقات الهندية الروسية، ناجم عن أن نيودلهي ترى أن القتال في أوكرانيا قرّب موسكو كثيرا من الصين، المنافس الرئيس للهند.

    ولدى موسكو، كما كتبت الصحيفة البريطانية، ملاحظات على الهند. فقد سمحت دلهي لنفسها بالانجرار إلى المجموعة الرباعية التي تضم أيضا واشنطن وطوكيو وكانبيرا. ومع أن هذه ليست كتلة عسكرية، إلا أنّ الولايات المتحدة لا تتوقف عند هذا الحد.

    وبينما تنشر واشنطن دعاية مناهضة لروسيا، تستغل الولايات المتحدة الشائعات في وسائل الإعلام الغربية والصحافة الهندية حول عدد الهنود الذين يقاتلون في أوكرانيا.

    وفي الصدد، قال مدير مركز منطقة المحيط الهندي بمعهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أليكسي كوبريانوف: لقد وقع الهنود على عقود، كما يقولون بعد حصولهم على وعود بالعمل في المؤخرة. ولكن انتهى بهم الأمر في الخنادق في المقدمة. يصعب القول ما مدى صحة هذا الكلام. فبعد كل شيء، معلوماتنا من جانب واحد. وزارة دفاعنا لم تقل شيئا. لكن مودي سيثير هذه القضية. ففي نهاية المطاف، الشيء الأكثر أهمية بالنسبة له هو الأجندة السياسية الداخلية".

    التعليقات

    أخبار العالم

    أبو عبيدة: المقاومة بخير وجندنا آلاف المجاهدين وتحرك الضفة والقدس و48 قادم بشكل لن يتوقعه العدو

    أخبار العالم

    جهاز الأمن الفيدرالي يكشف تفاصيل محاولة اختطاف القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3"

    أخبار العالم

    لابيد يؤكد عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على خوض الحروب الطويلة ويكشف نقطة ضعفه

    أخبار العالم العربي

    إعلام عبري: دوي صافرات الإنذار في مستوطنات عدة شمال إسرائيل وسماع دوي انفجارات في صفد (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    "حزب الله" يبث لقطات من استهدافه لـ3 قواعد عسكرية إسرائيلية بعشرات الصواريخ في يوم واحد (فيديو)

    أخبار العالم

    لافروف: حملة الانتخابات الأمريكية مشهد محزن

    أخبار العالم العربي

    عمرو موسى: هناك خطة إسرائيلية للاستيلاء على كل أراضي فلسطين وسياسة تل أبيب عنصرية ولن نقبل بها

    مال وأعمال

    NY: إدارة بايدن تخشى فرض عقوبات جديدة ضد روسيا خوفا من ارتفاع النفط