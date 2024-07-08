على الرغم من الضغوط التي تمارسها واشنطن، يزور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي روسيا. وستؤكد الزيارة من جديد قوة العلاقات التي وحدت البلدين منذ استقلال الهند. أصبحت الهند أحد المشترين الرئيسيين للنفط الروسي بعد إنشاء حلف شمال الأطلسي. لكن الخلل لمصلحة روسيا بلغ نحو 60 مليار دولار.

في الواقع، كما كتبت صحيفة الغارديان البريطانية، أصبحت الهند، مثل الصين، من أكبر مشتري النفط الروسي بسبب العقوبات الغربية. ولهذا السبب، اتضح أن الهند لم تُدن عملية روسيا في أوكرانيا، بل دعت إلى تسوية سلمية. وهناك خلل في العلاقات الهندية الروسية، ناجم عن أن نيودلهي ترى أن القتال في أوكرانيا قرّب موسكو كثيرا من الصين، المنافس الرئيس للهند.

ولدى موسكو، كما كتبت الصحيفة البريطانية، ملاحظات على الهند. فقد سمحت دلهي لنفسها بالانجرار إلى المجموعة الرباعية التي تضم أيضا واشنطن وطوكيو وكانبيرا. ومع أن هذه ليست كتلة عسكرية، إلا أنّ الولايات المتحدة لا تتوقف عند هذا الحد.

وبينما تنشر واشنطن دعاية مناهضة لروسيا، تستغل الولايات المتحدة الشائعات في وسائل الإعلام الغربية والصحافة الهندية حول عدد الهنود الذين يقاتلون في أوكرانيا.

وفي الصدد، قال مدير مركز منطقة المحيط الهندي بمعهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أليكسي كوبريانوف: لقد وقع الهنود على عقود، كما يقولون بعد حصولهم على وعود بالعمل في المؤخرة. ولكن انتهى بهم الأمر في الخنادق في المقدمة. يصعب القول ما مدى صحة هذا الكلام. فبعد كل شيء، معلوماتنا من جانب واحد. وزارة دفاعنا لم تقل شيئا. لكن مودي سيثير هذه القضية. ففي نهاية المطاف، الشيء الأكثر أهمية بالنسبة له هو الأجندة السياسية الداخلية".