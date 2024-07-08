في الأول من تموز/يوليو، تولّت المجر رئاسة الاتحاد الأوروبي، وبدأت ولايتها بإعلان شعار "لنجعل أوروبا عظيمة مرة أخرى". وفي إطاره، حدد أوربان هدفا طموحا للغاية: وضع نهاية للمواجهة المسلحة في أوكرانيا.

وما إن بدأت رئاسة المجر للاتحاد الأوروبي حتى زار أوربان كييف، حيث اقترح التفكير في وقف إطلاق النار.

وفي الخامس من يوليو/تموز، أُثيرت ضجة كبيرة: أصبح أوربان أول زعيم لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي منذ أكثر من عامين يأتي إلى روسيا في زيارة عمل.

والآن فيما يتعلق بدوافع سلوك أوربان:

المجر ليست دولة كبيرة جدًا ولا غنية جدًا. والمجريون لا يريدون الذوبان في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ويدعو أوربان إلى الحفاظ على "الأنا" المجرية في عالم يحاولون فيه وضع الجميع في بوتقة واحدة.

ومن أسس هذه السياسة الدفاع عن حقوق المجريين الذين يعيشون في الخارج. وخاصة في أوكرانيا، حيث الوضع أصعب بالنسبة لهم اليوم. فهناك، قدرتهم محدودة على الدراسة بلغتهم الأم، ويجري نقلهم إلى الجبهة للموت، وهم لا يعرفون من أجل ماذا، على بعد ألف كيلومتر من وطنهم.

الهدف الرئيسي لأوربان هو تحقيق حكم ذاتي إقليمي للمجريين في جنوب غرب ما وراء الكاربات.

اتضح أن أوربان، من خلال تصريحاته وأفعاله فيما يتعلق بروسيا وأوكرانيا، يسعى في المقام الأول إلى تحقيق مصالح بلده الصغير. ولا حرج في ذلك، خاصة أنها لا تتعارض مع السياسة العالمية الكبرى على الإطلاق. من الممكن تمامًا التوصل إلى اتفاق مع مثل هذا السياسي.