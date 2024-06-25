زعيم حزب الله، ينذر قبرص. حول ذلك، كتبت كسينيا لوغينوفا"، في "إزفيستيا":

هدد حزب الله الشيعي اللبناني قبرص بشن ضربات عليها إذا وفّرت نيقوسيا قواعد عسكرية لإسرائيل.

تُعدّ نيقوسيا شريكا مهما لتل أبيب في المجال العسكري ومجال الطاقة. وفي الوقت نفسه، أكدت سلطات الجمهورية مرارًا أنها لا يد لها في الصراع.

وفي الصدد، أشار الباحث السياسي، مؤلف قناة "البوابة الشرقية" على تيليغرام، أندريه أونتيكوف، في محادثة مع إزفستيا، إلى أن من الصعب جدًا تخيّل تورط قبرص في أعمال قتالية مع حزب الله.

وقال: "في الواقع، مثل هذا السيناريو يفترض انهيارًا لا يُصدّق للأمن في جميع أنحاء الشرق الأوسط، فستكون حرب الجميع ضد الجميع عمليًا. وإذا انضمت قبرص إلى هذا الصراع، فأنا أخشى أن جمهورية شمال قبرص غير المعترف بها لن تقف جانبًا ولن تنظر تركيا بهدوء إلى ما يحدث".

وبحسب أونتيكوف، فإن نيقوسيا تدرك جيدًا كل هذه المخاطر والنتائج المحتملة.وخلص إلى التالي: "بالطبع، لا ينبغي استبعاد مثل هذا التطور غير المتوقع للأحداث بشكل كامل، لكن في الوقت الحالي يبدو الأمر قليل الاحتمال، على الرغم من التصاعد التدريجي للتوتر بين حزب الله وإسرائيل".

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