"ناخب ترامب الخجول" لم يعد خجولا!

ما هو السبب وراء شعور ناخبي ترامب الخجولين بالأمان في الظهور أمام الجمهور؟ ديفيد ماركوس – فوكس نيوز

منذ عقد من الزمان كنا نسمع عن "ناخب دونالد ترامب الخجول" سيئ السمعة والمناقض للرأي العام. لكن اليوم، في ظل القيادة الكارثية لجو بايدن، يخرج هؤلاء الأشخاص من قوقعتهم.

لقد كان من الممكن أن يكون الناخب الخجول لترامب زميلًا في العمل، أو أخت الزوج، أو أي شخص يحدق بهدوء في المسافة بينما كان من حوله يتحدثون عن أهوال ترامب الشريرة.

وفي المدن الليبرالية، كان ناخبو ترامب يقارنون بعضهم بعضا بهدوء، باستخدام عبارات رمزية حول الحدود أو اليقظة قبل أن يهمسوا بهدوء: "انتظر، هل أنت رجل ترامب؟"

ومنذ البداية، كان السحر في مسيرات ترامب الصاخبة يكمن في أن معظم مؤيديه الذين لم يتمكنوا من إخبار أصدقائهم وعائلاتهم حول تأييدهم لترامب أصبحوا فجأة محاطين ببحر من الأمريكيين ذوي التفكير المماثل المستعدين ليس فقط للتصويت ولكن للاحتفال.

لقد تغير شيء ما، من الأفراد إلى المؤسسات، حيث اختفت وصمة الوقوف العلني لصالح ترامب، وحل مكانها ليس التحدي بقدر ما هو الإدراك البسيط بأن دونالد ترامب كان رئيسا جيدا، وليس مجرد شخصية كرتونية متمردة.

ويرجع السبب الرئيسي لهذا التحول إلى ثلاث سنوات ونصف من إدارة بايدن، والتي تركت الكثير من الشوق بحزن لأيام دونالد في المكتب البيضاوي. ويواجه الناخبون كل يوم رسائل تذكير قاسية بسياسات بايدن الفاشلة، في محطات الوقود ومتاجر البقالة، حيث ارتفعت الأسعار، وفي قصص القتل والفوضى التي يرتكبها المهاجرون غير الشرعيين، ناهيك عن طبول الحرب التي تنذر بصراع عالمي.

وحتى محبوب التقدميين، جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان تشيس، حذر رفاقه اليساريين في دافوس في وقت سابق من هذا العام من الاستهانة بالجاذبية الحالية التي يتمتع بها ترامب، قائلا: "فقط خذ خطوة إلى الوراء وكن صادقا". "لقد كان على حق فيما يتعلق بحلف شمال الأطلسي. وكان على حق فيما يتعلق بالهجرة. لقد نجح في تنمية الاقتصاد بشكل جيد. وقد نجح في الإصلاح الضريبي".

وقد استمتع ترامب مؤخرًا بحملات جمع تبرعات رفيعة المستوى من كبار الشخصيات في شركات النفط الكبرى والتكنولوجيا الكبيرة الذين ربما كانوا يبتعدون عن أضواء MAGA حتى قبل أربع سنوات. ومن يستطيع لومهم؟ فبايدن يريد تدمير صناعة الطاقة في أماكن مثل تكساس، كما أن سياسات الديمقراطيين تدمر ولايات مثل كاليفورنيا، حيث تزدهر صناعة التكنولوجيا. والشيء نفسه يحدث مع الأمريكيين العاديين في حياتهم اليومية.

إن القول بأن شخصًا ما يعتزم التصويت لصالح ترامب لم يعد مرتبطًا بكونه جزءًا من حركة هامشية غاضبة، بل مجرد الاعتراف البسيط بأن الأمور كانت أفضل عندما كان في منصبه.

وهذا ما يفسر أيضا سبب رؤيتنا لعدد كبير من الناخبين السود واللاتينيين لا يدعمون ترامب في استطلاعات الرأي فحسب، بل يدعمونه علنا، كما أبرز ذلك تجمعه الأخير في برونكس وحدثه في شمال فيلادلفيا المقرر عقده في نهاية هذا الأسبوع.

لقد انتهى عصر ناخب ترامب الخجول. إنه في الحقيقة مجرد سياسي عادي الآن، والأهم من ذلك، أن الناخبين هذه المرة لا يختارون بين مرشحين، بل بين رئاستين.

لم يعد جو بايدن قادرا على تخويف البلاد ودفعها للتصويت له بالتهديدات بالفاشية بعد الآن. وعليه أن يكسبها على أساس جدارة العمل الذي قام به.

المصدر: فوكس نيوز

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