الفرق في النغمة بين محاكمة هانتر بايدن ومحاكمة ترامب

هل تم إعطاء الصحفيين ليمونا يحتوي على مسحوق الكوكايين كي يقوموا بنصف التغطية الصحفية المطلوبة لمحاكمة هانتر بايدن؟ تيم غراهام – فوكس نيوز

لقد كان من الصادم بعض الشيء أن تحظى محاكمة هانتر بتغطية تبلغ نصف ما حظيت به محاكمة ترامب، على الأقل خلال الأيام الثمانية الأولى من التغطية. وفي برامج المقابلات الصباحية والمسائية ويوم الأحد على قنوات ABC وCBS وNBC، استغرقت محاكمة ترامب أكثر من 174 دقيقة، في حين استغرقت محاكمة هانتر 85 دقيقة.

ونستطيع أن نلاحظ، بشكل غير صادم نسبيا، الفرق في النغمة بين محاكمة ترامب ومحاكمة هانتر بايدن. فقد كانت محاكمة ترامب "جنائية" بشأن "المال الصامت". وفي 25 أبريل، أعلنت مذيعة شبكة سي بي إس مارغريت برينان أن "الرئيس السابق يواجه 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير وثائق تجارية تتعلق بما يسمى بدفع أموال سرية لنجمة إباحية".

بينما كانت قصص هانتر بايدن مليئة بالتعاطف. ففي 3 يونيو نقل تيري موران من شبكة ABC: "أصدر الرئيس بايدن بياناً يقف إلى جانب ابنه الوحيد الباقي على قيد الحياة، قائلاً جزئياً: "لدي حب لا حدود له لابني". وكررت مراسلة شبكة سي بي إس نورا أودونيل ما قاله في تلك الليلة في برنامج "الرئيس". الابن الوحيد الباقي."

وفي 10 يونيو بدأ توم لاماس، مذيع قناة إن بي سي حديثه بالقول: "للمرة الأولى، يواجه ابن رئيس في منصبه إدانة جنائية محتملة. وتتداول هيئة محلفين حول مصير هانتر بايدن، الابن الوحيد الباقي للرئيس". ويبلغ هانتر بايدن من العمر 54 عامًا ويشير إليه مذيعو الشبكة على أنه "طفل".

ويستطيع المرء أن يلاحظ التباين في اللهجة؛ فالنخب الإعلامية تكره ترامب ولكنها تتعامل مع عائلة بايدن وكأنهم أصدقاء مقربون يريدون إحاطتهم وحمايتهم. وقد كان هناك شعور بالبهجة عندما بدأ الديمقراطيون يتباهون بترامب باعتباره "المجرم المدان". ثم جاء الحزن لأنه لم يكن أمامهم سوى 11 يومًا للاحتفال قبل أن يطلق على نجل الرئيس نفس التسمية.

ثم جاءت الحقائق الدامغة، وكانت المنافذ المحافظة مثل صحيفة نيويورك بوست أكثر اهتمامًا بكيفية بناء المدعين العامين لقضيتهم على محتويات الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن، وتحققت المحكمة من ذلك كدليل. ولم تذكر شبكة سي بي إس هذا أبدًا، في حين أعطت ABC 10 ثوانٍ فقط للتغطية، بينما أعطت NBC 30 ثانية للإقرار باستخدام الكمبيوتر المحمول في المحكمة.

ولم يقم أي منهم بإعادة النظر في أدائهم في عام 2020، عندما قاموا جميعًا بتكرار دعاية حملة بايدن بأن الكمبيوتر المحمول كان "قمامة"، كما وصفه والده، الرئيس بايدن.

وقام المدّعون باستخدام مذكرات هانتر عن الإدمان لإظهار التعاطف معه بوصفها "تنفيسا" للطفل الذي يبلغ 50 عاما. وبالعودة إلى عام 2021، تبرعت شبكة CBS بـ 25 دقيقة من وقت البث لمقاطع مقابلة ممتعة مع المدمن.

لن تؤثر أحكام الإدانة هذه على الجهود المتواصلة التي تبذلها وسائل الإعلام المؤيدة لبايدن للترويج لعائلة بايدن باعتبارها نقطة بيع للديمقراطيين. ولم يتمكنوا من التوقف عن الحديث بعد صدور الحكم عن كيفية تواجد السيدة الأولى في قاعة المحكمة كل يوم تقريبًا، وكيف يسجل الرئيس نقاطًا مع الناخبين عندما يتحدث عن مدى حبه "لابنه الوحيد الباقي على قيد الحياة".

وسيستمرون في الدوران في يأس من أن انغماس هانتر بايدن الملحمي في العاهرات يجعل عائلة بايدن بطريقة ما أكثر تعاطفًا مع الأمريكيين الذين لديهم مدمنين في أسرهم. وقد تم إعطاء الصحفيين ليموناً يحتوي على مسحوق الكوكايين، ولكن لا يرغب جميع الصحفيين في شربه.

المصدر: فوكس نيوز

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