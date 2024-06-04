واشنطن وطوكيو وسيئول تعزز التحالف العسكري

الولايات المتحدة تعمل على دق إسفين في العلاقات بين موسكو وبكين في المسألة الكورية. حول ذلك، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا":

الوضع في شبه الجزيرة الكورية يحتدم. ومن المقرر أن تجري الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية أول مناورات مشتركة هذا الصيف. وهناك تصور لإنشاء هيئات دائمة للتعاون في مجال الأمن. وهذا، في الواقع تحالف عسكري. وفي الوقت نفسه، زادت سيئول الضغط على بيونغ يانغ، وهددت بالتخلي عن اتفاق 2018 مع كوريا الديمقراطية، والذي يحظر، على وجه الخصوص، المناورات بالقرب من الحدود غير الرسمية بين الكوريتين. أما بالنسبة لروسيا والصين وكوريا الشمالية فلا حديث عن تحالف بينهم.

تعليقا على ذلك، قال رئيس قسم كوريا ومنغوليا في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ألكسندر فورونتسوف، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا":

أما بالنسبة لتحالف الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، فهذه الدول الثلاث تتحرك بوتيرة متسارعة نحو بناء تحالف عسكري. وهي تشكل في الوقت الحالي كتلة عسكرية غير رسمية. علاوة على ذلك، فإن الحجة هي التهديد الكوري الشمالي وترويكا بيونغ يانغ وموسكو وبكين. لكن في "الترويكا" لا يجري فعل أي شيء على المستوى العملي. ولا ترغب الصين ولا كوريا الشمالية في مثل هذا التفاعل". وخلص فورونتسوف إلى أن كوريا الديمقراطية، من حيث المبدأ، تشعر بالقلق من الصيغ المتعددة الأطراف، لأنها تفضل الصيغ الثنائية.

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