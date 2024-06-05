عن الدور المخصص للجيش الأوكراني عند استخدام الأسلحة الغربية ضد الأراضي الروسية، كتبت أليونا زادوروجنايا، في "فزغلياد":

قال نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف، إن روسيا تحذر الولايات المتحدة من ارتكاب أخطاء قد تكون لها عواقب وخيمة. هكذا علق على سماح الرئيس جوزيف بايدن لأوكرانيا بتنفيذ هجمات بأسلحة أميركية ضد مواقع روسية..

وبحسب الخبير العسكري قسطنطين سيفكوف، ينبغي إجراء تقسيم واضح لفئات الأسلحة. فـ ""إذا كان الحديث يدور عن راجمات الصواريخ، فيمكن للقوات المسلحة الأوكرانية، في كثير من الأحيان، أدارتها بشكل مستقل. شيء آخر هو صواريخ كروز بعيدة المدى وصواريخ ATACMS والطائرات المسيرة بعيدة المدى.

عند إعداد مهمة طيران لهذه الفئات من الأسلحة، لا بد من توافر عدة شروط: أولا كوادر مدربة؛ وثانيًا، برنامج يضمن إعداد مهام الطيران؛ وثالثا، الأجهزة الخاصة.

عنصر آخر مهم هو الخريطة الرقمية للمنطقة. لا تمتلك أوكرانيا مثل هذا المورد، وبالتالي يجري تزويد قواتها بها من قبل هياكل غربية. ويمكن أيضًا وضع الاستطلاع الفضائي، الذي تتحمل دول الناتو مسؤوليته أيضًا، في هذه الفئة".

"أي أنه من الواضح أن أوكرانيا ليس لديها حتى المتطلبات الأساسية لتكون قادرة على الإعداد بشكل مستقل لمهمة طيران الصواريخ أو الطائرات المسيرة. فعندما نسمع تصريحات من الدول الغربية بأن القوات المسلحة الأوكرانية تستعد لشيء ما بنفسها، فهذا محض هراء".

"الشيء الوحيد الذي يفعله الجيش الأوكراني حقًا هو الضغط على مجموعة من الأزرار للتحضير لإطلاق صاروخ وتنفيذ أنشطة ما قبل الإطلاق. أنا متأكد من أنهم في هذه اللحظة لا يعرفون حتى إلى أين سيطير المقذوف".

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