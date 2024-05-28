 
مباشر
كمسمولسكايا برافدا

القائد العام للجيش الأوكراني يشرعن وجود العسكريين الفرنسيين في أوكرانيا

أخبار الصحافة

القائد العام للجيش الأوكراني يشرعن وجود العسكريين الفرنسيين في أوكرانيا
RT
القائد العام للجيش الأوكراني يشرعن وجود العسكريين الفرنسيين في أوكرانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xmje

لم يعد الحديث يدور عن مرتزقة فرنسيين إنما عن عسكريين نظاميين يخدمون في وزارة الدفاع الأوكرانية. حول ذلك، كتب ألكسندر غريشين، في "كومسومولسكايا برافدا":

أخيرًا، وافق القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال (الكسندر) سيرسكي، أمس على إضفاء الشرعية على وجود العسكريين الفرنسيين في أوكرانيا. وعقد، إلى جانب وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، اجتماعًا عبر الفيديو مع وزير الدفاع الفرنسي (سيباستيان) ليكورنو، قال بعده: "أرحب بمبادرة فرنسا إرسال مدربين إلى أوكرانيا لتدريب العسكريين الأوكرانيين". لقد وقّعنا بالفعل على وثائق تسمح لأول مدرب فرنسي بزيارة مراكزنا التدريبية والتعرف على بنيتها التحتية وكوادرنا".

ويمكن اعتبار هذا القرار المتعلق بالمدربين بمثابة استطلاع قتالي حقيقي. ويتساءلون كيف سترد روسيا؟ إذا تلفظ الخبراء وشبه المسؤولين مرة أخرى بشيء حول الخطوط "الحمراء" وبدأوا في "التلويح بقبضاتهم على شبكة الإنترنت"، فإن هذه الخطوة ستتبعها خطوات تالية أكبر. وليس فقط من الفرنسيين. فلسوف يرفع البولنديون رؤوسهم، وحتى تصميم المستشار الألماني على عدم إشراك ألمانيا سوف يتلقى ضربة موجعة من "الصقور" في حكومته، ناهيكم بخصومه السياسيين.

الجواب لا ينبغي أن يكون على الإنترنت، بل في ساحة المعركة، في مراكز التدريب، وأماكن الانتشار، وما إلى ذلك. ويجب التأكد من إيصالهم إلى درجة أن يتوسلوا إعادتهم (إلى بلادهم) أحياء. ويمكن حتى.. الإعلان عن مكافأة مقابل "المدربين". المدرب الفرنسي، بالطبع، ليس بقيمة دبابة أبرامز أو ليوبارد. ولكن يجب بذل كل ما في وسعنا لضمان الوفاء بالوعد الذي قطعه نائب رئيس مجلس الدوما بيوتر تولستوي: "سوف نقتلكم جميعًا".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب

اقرأ أيضا

العناوين

البرامج

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا