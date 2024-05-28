رقصة بايدن-نتنياهو تتناغم مع شهوة السلطة

رئيس الوزراء الإسرائيلي ليس الزعيم الوحيد الذي يشتبه في قلقه بشأن التمسك بالسلطة. جيسون ويليك – واشنطن بوست

إن الرأي المهذب في دوائر السياسة الخارجية الأميركية يعتبر أن عملية صنع القرار لدى نتنياهو في زمن الحرب تخضع لسيطرة الحاجة إلى التشبث بالسلطة. ولكن رئيس وزراء إسرائيل ليس الزعيم العالمي الوحيد الذي يعتمد بقاؤه في منصبه على مسار الحرب في غزة بل هناك الرئيس بايدن، الذي يتخلف عن دونالد ترامب في استطلاعات الرأي والذي تمزقت قاعدته السياسية بسبب حرب الشرق الأوسط.

وفي اجتماعات هذا الشهر في تل أبيب والقدس، رأيت أن التصور الأمريكي لنتنياهو ينعكس في التصور الإسرائيلي لبايدن؛ أن حاجته إلى البقاء في منصبه (والتصميم على إيقاف ترامب) تشوه حكمه الاستراتيجي.

فمثلا بشأن خطة "اليوم التالي" لغزة تقول واشنطن إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يرفض التفكير في مستقبل للقطاع يشمل الحكم المدني الفلسطيني بسبب شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف. وأظهر استطلاع للرأي أجري الشهر الماضي أن 22.5% من اليهود الإسرائيليين يريدون "إقامة مستوطنات يهودية" في غزة، التي أخلتها إسرائيل في عام 2005.

ويبدو أن خط رئيس الوزراء كان متوافقا بما فيه الكفاية مع رغبات إدارة بايدن ومؤسسة الدفاع الإسرائيلية، بحيث يصعب فهم شدة صراع "اليوم التالي" على أسس استراتيجية بحتة.

لكن رؤية بايدن لغزة ما بعد الحرب تأرجحت سياسيا، حيث أيد في البداية هدف إسرائيل المتمثل في الإطاحة بحماس بعد مذبحة 7 أكتوبر، لكنه بدأ في الأشهر الأخيرة يصر على عدم غزو الجيش الإسرائيلي لرفح.

وترى إسرائيل في هذا التأرجح قلقا سياسيا بدلا من كونه خطا استراتيجيا. فالرئيس الأمريكي في النهاية يريد أن تنتهي الحرب في موسم الانتخابات.

ويبدو أن بايدن قد وافق على الغزو الإسرائيلي لرفح بعد أن أثار استخدامه لشحنات الأسلحة كوسيلة ضغط ضجة. إن النفوذ الجديد الذي تمارسه الإدارة على نتنياهو لوقف الحرب هو احتمال اعتراف المملكة العربية السعودية بإسرائيل، وهو ما أصبح ممكناً بفضل الضمانات الأمنية الأمريكية للرياض.

ووصفت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم، المفاوضات على النحو التالي: "يمكن لنتنياهو إما قبول الصفقة الضخمة والتحرك نحو السلام الإقليمي والتعاون الأمني ​​مع السعودية، والذي يمكن أن يواجه إيران، أو رفض الصفقة وإبقاء دورة العنف وعزلة إسرائيل". وليت نتنياهو العنيد يتعاون بدلاً من الحسابات السياسية.

لكن لدى بايدن حساباته السياسية الخاصة هنا. يريد كل رئيس أن يبدو وكأنه صانع سلام قبل يوم الانتخابات - وخاصة الرئيس الذي تميزت فترة ولايته الأولى بالفوضى والحرب في الخارج. ليس من الواضح تمامًا حتى الآن ما إذا كانت الصفقة السعودية الإسرائيلية التي يفكر فيها بايدن هي جائزة استراتيجية لإسرائيل أم جائزة سياسية لإدارته.

إن التفاوض مع رئيس دولة حليفة على أساس المصالح الوطنية أمرمنطقي، لكن إذا كنت تعتقد أن شريكك في التفاوض يبحث عن بقائه السياسي الشخصي أو يحاول إنهاء بقائك السياسي فهذا أمر آخر.

وفي النهاية فإن التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل متجذر جزئياً في الالتزام المشترك بالحكومة الديمقراطية. ومن المفارقات القاسية أن المطالب التي تفرضها ديمقراطية كل دولة على قادتها هي على وجه التحديد المصدر الرئيسي للاحتكاك بين هذه البلدان.

المصدر: واشنطن بوست

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