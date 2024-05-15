العقيد ماتفيتشوك واثق من أن القوات الروسية لن تكتفي بإنشاء منطقة عازلة، بل تسير نحو تحرير خاركوف. حول ذلك، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":

يتقدم الجيش الروسي في اتجاه خاركوف، لليوم الرابع على التوالي، ويعلن يوميًا عن تحرير بلدات جديدة. وأمس الاثنين، 13 مايو، أعلن عن اندلاع القتال في وسط فولشانسك، وهي بلدة مهمة على الطريق إلى كوبيانسك وخاركوف، وكذلك عن القتال في اتجاه سومي.

وكما قال الخبير العسكري، الضابط السابق في القوات الخاصة، العقيد المتقاعد أناتولي ماتفيشوك، لـ "موسكوفسكي كومسوموليتس"، فإن العملية التي تنفذها مجموعة "الشمال" قد لا تقتصر على إنشاء منطقة عازلة، والتي سبق أن تحدث الرئيس عن الحاجة إليها.

وأضاف: "العدو مضطر إلى سحب وحداته القتالية من القطاعات الأخرى، ويحاول وقف تقدم قواتنا في اتجاه خاركوف. بالإضافة إلى ذلك، يزج القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية باحتياطيات غير مدربة، من تلك التي يصطادونها حاليًا في جميع أنحاء أوكرانيا. وهذا يشير إلى أن العدو لا يستطيع إيقاف تقدم قواتنا، وقد اكتسبت قواتنا بالفعل خبرة كافية. والأهم من ذلك، باتت لديها القوات والوسائل اللازمة لاختراق دفاعات الجيش الأوكراني. وعلى الأرجح، هذه الحركة لا تهدف فقط إلى إنشاء منطقة عازلة، إنما إلى متابعة الهجوم لتحرير مدينة خاركوف ومنطقتها".

العملية التي بدأت بشكل مكثف، كم من الوقت يمكن أن تستغرق؟

لا أعرف خطة قيادتنا، ولكن في الواقع، وفقا لتجربة الحرب العالمية الثانية، على سبيل المثال، يمكن أن تستمر أكثر من شهرين.

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