أردوغان علل إلغاء زيارته لواشنطن بالانتخابات

أنقرة تقلل من شأن الأسباب التي حالت دون لقاء أردوغان ببايدن. حول ذلك، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا":

ربط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأجيل زيارته لواشنطن بالانتخابات في الولايات المتحدة. وقال إن الزيارة ألغيت بسبب عدم توافقها مع برنامج نظيره الأمريكي جوزيف بايدن شديد التعقيد. وبدا هذا التعليق كأنه إشارة إلى أن أنقرة تنتظر تغيير الإدارة في واشنطن

وفي الصدد، قال المستشرق رسلان سليمانوف في حديث لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": “في رأيي، أردوغان بالطبع يخادع عندما يقول إن زيارته للولايات المتحدة لم تتم بسبب مشاكل في جدول بايدن المزدحم. فقد كانت هذه الزيارة جاهزة ومبرمجة عمليًا. وجرى الحديث عن إلغاء الزيارة بعد أن عقد أردوغان اجتماعا مع القيادي في حركة حماس، إسماعيل هنية، في 20 نيسان/أبريل الماضي، في تركيا. لكن حتى هذا الاجتماع لم يكن بمثابة الزناد الذي فجر المشكلة، بل حقيقة أن أردوغان فشل في تحقيق أي شيء خلال المفاوضات. ومع ذلك، فواشنطن لا تزال تعلق آمالا على أنقرة باعتبارها الطرف الذي يستطيع إجبار حماس على التحول ونزع سلاحها. وحتى الآن لم يتحقق هذا".

وبحسب سليمانوف، لو تم تحقيق بعض النتائج الملموسة نتيجة للمفاوضات بين أردوغان وهنية، لكان من الممكن أن تتم رحلة أردوغان إلى واشنطن. "أما بالنسبة لتوقعات أنقرة من الانتخابات الأميركية، فإن هذا الموضوع لم تجر مناقشته بجدية بعد. من حيث المبدأ، أردوغان راضٍ عن طبيعة العلاقة التي تربطه بإدارة بايدن. بينما يستحيل التنبؤ بما يمكن توقعه من إدارة ترامب". وأما موضوع الانتخابات في الولايات المتحدة فليس على جدول الأعمال التركي بعد.

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