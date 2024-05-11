بات الصراع في أوكرانيا نموذجًا للمقارنة ورسم سياسات المواجهة بالنسبة للعديد من الدول. حول ذلك، كتب غيفورغ ميرزايان، في "فزغلياد":

تريد الولايات المتحدة تنفيذ السيناريو الأوكراني في فنزويلا. صرح بذلك الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، تعليقًا على وضع العلاقات مع غويانا المجاورة.

"قبل قصة فنزويلا وغويانا، تمت الإشارة إلى السابقة الأوكرانية فيما يتعلق بالصراعات الأخرى، ولكن في أغلب الأحيان كان الأمر يتعلق بجمهورية الصين الشعبية وتايوان، حيث قورن بر صين الرئيس بروسيا، وتايوان، التي يحرّضها الأميركيون ويستغلونها ويحشونها بالأسلحة، بأوكرانيا. يقولون إنه عاجلًا أم آجلا سوف ينشأ صراع مسلح هنا أيضًا. ولكن مع تكثيف العلاقات بين الفلبين والصين في بحر الصين الجنوبي، تستهدف هذه المقارنة الفلبين أيضًا.

وفي هذا الصدد، قالت الباحثة السياسة وخبيرة مجلس الشؤون الدولية الروسي إيلينا سوبونينا: "أثناء وجودي في العراق في مؤتمر دولي، سمعت بنفسي قول أحد الباحثين السياسيين الصينيين إن الفلبين بالنسبة لهم مثل أوكرانيا بالنسبة لروسيا في مرحلة ما قبل الحرب".

إن الصراع الروسي الأوكراني هو ما ستشير إليه الآن الدول التي تحاول حماية سيادتها ضد منتقديها- أتباع أميركا أو أولئك الذين تكلفهم بهذا الدور- وخاصة في الحالة التي تكون فيها محاولات حل جميع المشاكل بطريقة غير عسكرية عديمة الفائدة مثلها مثل اتفاقيات مينسك، أي تقع ضحايا المعايير المزدوجة، عندما يمكن للشريك الأمريكي أن ينتهك أي اتفاقيات لمصلحة حليفه.

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