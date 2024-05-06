أردوغان يلعب ورقةَ مناهضةِ إسرائيل

الرئيس التركي يحاول كسب الناخبين المؤيدين للفلسطينيين. حول ذلك، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا":

تدهورت العلاقات بين تركيا وإسرائيل. فعلى مدى أسبوع، اتخذت القيادة التركية عددًا من الخطوات الموجهة ضد الدولة اليهودية، تشمل فرض حظر كامل على الصادرات والواردات إلى إسرائيل ومنها.

ويناقش المسؤولون الإسرائيليون الآن كيفية الاستغناء عن البضائع التركية. فقد كان البلدان تقليديًا شريكين تجاريين مهمين للغاية لبعضهما بعض. وفي العام الماضي، بلغ حجم التجارة المتبادلة ما يقرب من 7 مليارات دولار، وهذا رقم كبير، أعطى المعلقين الإسرائيليين سببًا لتصريحات متفائلة بعد أن حددت تركيا توريد عدد من السلع لإسرائيل في أبريل 2024. فلم يؤثر الحصار على البند الأكثر حساسية بالنسبة للإسرائيليين: تزويد الجيش الإسرائيلي بالمنتجات النفطية.

بل وذهب أردوغان إلى أبعد من ذلك في إعلانه دعم قطاع غزة. فسوف تنضم بلاده قريبًا إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية. على أية حال، هكذا تقول تصريحات المسؤولين الأتراك.

ربما كانت اللفتة الدبلوماسية الأكثر تأثيرا في إسرائيل، هي دعوة رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية إلى تركيا في أبريل/نيسان.

التفسير الواضح لتصرفات أردوغان هو الأحداث داخل تركيا. فقد فازت المعارضة بالانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس/آذار. وبعد هذا النجاح، بدأ ممثلو المعارضة يتحدثون بشكل متزايد عن ضرورة إجراء انتخابات عامة مبكرة. وفي ظل هذه الظروف، فإن جذب أردوغان للناخبين المؤيدين للفلسطينيين يبدو منطقيًا. ففي نهاية المطاف، عدم اتساق أقوال الرئيس وأفعاله، فيما يتعلق بالصراع في الشرق الأوسط، أحد أسباب تراجع شعبيته.

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