كيف يبدو صوت جو حينما يصبح الجمهور أخطر!

كان ينبغي على بايدن أن يتحدث في وقت سابق عن الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل في حرم الجامعات. لورا إنغراهام – فوكس نيوز

قالت لورا إنغراهام، مقدمة برنامج فوكس نيوز، في مونولوجها الافتتاحي، إن الرئيس بايدن ألقى خطابا أدان فيه الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل في حرم الجامعات لأنه كان يواجه "مشكلة سياسية كبيرة". وعبرت عن ذلك بالقول: عندما يضغط موظفو البيت الأبيض على جو بايدن لمخاطبة الأمة بسرعة، فإن ذلك لا يعني إلا شيئًا واحدًا: أنه في مشكلة سياسية كبيرة.

لقد أعطت جامعة كاليفورنيا الضوء الأخضر أخيرًا لسلطات إنفاذ القانون للتدخل وتفكيك المخيم. وتم القبض على جميع مرتدي الأقنعة والمختبئين تحت مظلاتهم. والأمريكيون يراقبون هذا، ويتساءلون، "لماذا خرجت الأمور عن السيطرة إلى هذا الحد؟" حسنًا، الليلة سأخبرك لماذا. لأن الناس يصرخون: "عاشت الانتفاضة!" ابحث عن الدعم في كل زاوية وركن تقريبًا في هذه المدارس. وأعتقد أن جامعة كاليفورنيا كانت خائفة من الإساءة إلى إحدى دوائرها الانتخابية الأساسية.

والآن، يتصارع الديمقراطيون بين مصلحتين متنافستين. وبالنسبة لبايدن، فإن الخروج بقوة شديدة ضد الطلاب المتظاهرين قد يؤذيه ضد قاعدته الناشطة. ولكن إذا بقي صامتاً لفترة أطول مما ينبغي، فسوف يخسر المزيد من الناخبين، فيما أحب أن أسميه أمريكا الطبيعية.

لقد تعرض الطلاب اليهود للمضايقة. وفقد طلاب آخرون تعليمهم وتخرجهم وما إلى ذلك، والمسؤولون عن كل ذلك هم اليساريون الكارهون لأمريكا. إنهم ليسوا المتخلفين وليسوا أشخاصا يمثلون MAGA (الجمهوريون ذوو شعار "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى")؛ إنهم اليساريون. أحسنت يا جو!

إن الحقيقة المحزنة هي أن بايدن لا يهتم إذا كان الطلاب اليهود يعيشون في خوف. ومن المؤكد أنه لا يهتم بالضغوط المفروضة على تطبيق القانون.

ولو كان بايدن يهتم بأي من هذه الأشياء، لكان قد تحدث بصراحة، في وقت أبكر بكثير مما فعل، وبشغف حقيقي، واقتناع حقيقي. ففي نهاية المطاف، نحن نعرف كيف يبدو صوت جو عندما يعتبر أن الجمهور يشكل خطراً.

المصدر: فوكس نيوز

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب