كلاهما يحب أوربان

العلاقة الوطيدة بين رئيس وزراء المجر والصين تجلب الأخيرة إلى الحضن الأوروبي والناتو! فماذا يفعل اليمينيون الأمريكيون في بودابست؟مارك ثيسين – واشنطن بوست

ما هو القاسم المشترك بين اليمين الأمريكي المحافظ والحزب الشيوعي الصيني؟ والجواب هو أن كليهما يحب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

لقد واصل مؤتمر العمل السياسي المحافظ احتضانه لأوربان في الأسبوع الماضي، وعقد اجتماعه السنوي الثالث لليمين الأوروبي في بودابست. ويقول رئيس مؤسسة التراث كيفين روبرتس إنه "فخور بشكل خاص" بعلاقة مجموعته بأوربان، واصفا الأخير بأنه "نموذج للحكم المحافظ".

حقًا؟ ولنضع جانباً أن أوربان أعلن صراحة: "لا نريد أن نصبح شعباً من أعراق مختلطة"، ولنضع جانباً أن أوربان أيد علناً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسافر إلى موسكو لمصافحته بفخر، في وقت حيث كان زعماء غربيون آخرون يتجنبونه. وإذا لم يكن هذا كافيا لجعل أوربان مصدر خطر لليمين الأمريكي، فماذا عن احتضان أوربان للرئيس الصيني شي جين بينغ؟

إذا كان هناك شيء واحد من المفترض أن يوحد جميع فروع التيار المحافظ الأمريكي، فهو الاعتراف بأن الصين تشكل تهديدا وجوديا للولايات المتحدة. حسنًا، لقد نجح أوربان في تحويل المجر إلى أقرب حليف للحزب الشيوعي الصيني في أوروبا.

لقد استضاف أوربان وزير الأمن العام الصيني، وانغ شياو هونغ، المسؤول الحكومي المسؤول عن مكافحة التجسس ووقع اتفاقيات لتعميق التعاون بين البلدين في مجال مكافحة التجسس. وتسمح الاتفاقيات الجديدة للشرطة الصينية بالقيام بدوريات داخل البلاد، مما يسمح لها بمطاردة المنشقين الصينيين في أوروبا بسهولة أكبر. وأعلنت المجر مؤخرا أن الرئيس شي جين بينج سيزور بودابست هذا الشهر، ومن المفترض أن يساعد حكومة أوربان التي تعاني من ضائقة مالية بسخاء.

وفي الوقت الذي يضغط فيه المحافظون الأمريكيون من أجل الانفصال الاقتصادي عن الصين، جعل أوربان بكين أكبر شريك تجاري لبلاده خارج الاتحاد الأوروبي وأحد كبار المستثمرين فيها. "نحن فخورون بأن المجر أصبحت الآن الوجهة الأولى للاستثمارات التجارية الصينية في أوروبا الوسطى. نشكر الرئيس شي على هذا".

وقعت حكومة أوربان اتفاقيات تعاون استراتيجي مع الشركات الصينية الكبرى بما في ذلك بنك الصين وشركة هواوي، والتي دعتها المجر للعب دور حاسم في تطوير التحول الرقمي والمجري في المجر، رغم أن الولايات المتحدة تعتبرها تهديدًا لأمن المعلومات في حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

لم يقتصر الأمر على ذلك، بل جعل أوربان المجرتوقع اتفاقية تعاون الحزام والطريق مع الصين، وحصل على 7.6 مليار دولار من بكين. وتقوم الصين بتمويل خط السكك الحديدية فائق السرعة من بودابست إلى بلغراد، وهو المشروع الأكثر أهمية لمبادرة الحزام والطريق في أوروبا. وأعلنت الحكومة مؤخرا عن مشروع الحزام والطريق الجديد لبناء خط أنابيب النفط بين المجر وصربيا. كان أوربان هو العضو الوحيد في الاتحاد الأوروبي في منتدى الحزام والطريق الثالث في بكين في أكتوبر. وعقد اجتماعا دافئا مع شي، ووقع خمس اتفاقيات جديدة لمشروعات صينية في المجر.

وفي الوقت الذي ينتقد فيه الجمهوريون في الكونغرس الجامعات الأمريكية بسبب قبولها أموالاً من الصين الشيوعية والسماح لبكين بإنشاء معاهد كونفوشيوس في حرم الجامعات الأمريكية، دعا أوربان بكين لبناء حرم جامعي تابع لجامعة فودان في شنغهاي بقيمة 1.8 مليار دولار لتكون أول جامعة صينية في الاتحاد الأوروبي.

كل هذا هو جزء من استراتيجية متعمدة يطلق عليها أوربان "الانفتاح الشرقي"، وتهدف للحد من اعتماد المجر على التجارة مع الغرب وإعادة توجيه البلاد نحو الصين والشرق.

إذا كان أوربان يريد احتضان الرئيس الصيني فهذا خياره. ولكن لماذا سيحتضنه المحافظون الأمريكيون إذن؟ وحتى ترامب أشاد بأوربان واستضافه مؤخرا في مارالاجو. وفي الوقت نفسه، فإن أولئك الذين ينتمون إلى اليمين المناهض لأوكرانيا يزعمون أنهم ليسوا مؤيدين لبوتين، بل يعتقدون فقط أن الحرب في أوكرانيا هي مجرد إلهاء عن التهديد الحقيقي الذي تفرضه الصين. حسنا، إذا كان الأمر كذلك، فلماذا يدعمون أقرب أصدقاء شي جين بينج وحليفه في أوروبا؟

وربما يرى اليمينيون الأمريكيون أن أوربان بطلاً للسياسات المناهضة للعولمة والحدود المفتوحة والمؤيدة للأسرة. حسنا، وكذلك الرئيس البولندي أندريه دودا ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. كلاهما تمكنا من النضال من أجل سياسات عائلية قوية والدفاع عن أهمية الدولة القومية دون الوقوف إلى جانب روسيا والصين. فلماذا لا يتم عقد مؤتمر العمل السياسي في وارسو أو روما بدلا من بودابست؟

المصدر: واشنطن بوست

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