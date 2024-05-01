أمريكا تخسر حرب الغد في منطقة المحيطين الهندي والهادي

إن برنامج واشنطن للتمويل العسكري الأجنبي لا يتوافق كلياً مع تركيزه المعلن على آسيا. جوناثان وتشتيل - ناشيونال إنترست

في عام 2022 نشر البيت الأبيض في عهد بايدن استراتيجية للأمن القومي نصت على أنه "لن تكون أية منطقة في العالم أكثر أهمية للأمريكيين من منطقة المحيطين الهندي والهادي". وأكد الكونغرس في عام 2024 على تعزيز الشراكات الدفاعية للولايات المتحدة في المنطقة المذكورة وذلك لمواجهة المنافسة الاستراتيجية مع الصين.

واليوم ورغم هذه الاستراتيجيات المعلنة لا يزال 86% من التمويل العسكري الخارجي الأمريكي السنوي يذهب بأغلبية ساحقة، كما كان الحال منذ عقود، إلى دول في الشرق الأوسط.

ومن ضمن هذا الجزء من الكعكة، فإن أكبر المستفيدين من هذا السخاء هم الشركاء الأمنيون منذ فترة طويلة، إسرائيل ومصر والأردن. ومن بين ما يقرب من 13.2 مليار دولار وضعها الكونغرس في حساب التمويل العسكري الأجنبي في السنة المالية 2024، تبلغ المساعدات الأمنية لمصر حوالي 1.3 مليار دولار، ولإسرائيل 6.8 مليار دولار. أما المسرح ذو الأولوية بالنسبة لأمريكا، وهو منطقة المحيطين الهندي والهادي فلا يتلقى أكثر من 2% من المساعدات المالية.

تشير استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الحالية إلى إسرائيل أربع مرات ولم تذكر مصر. وتنص استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية الحالية على أن الأولويات الأربع الكبرى لوزارة الدفاع هي: 1) الدفاع عن الوطن 2) ردع الهجمات الاستراتيجية ضد الولايات المتحدة وحلفائنا 3) إعطاء الأولوية لتحدي جمهورية الصين الشعبية في منطقة المحيط الهادي والهندي، ثم التحدي الروسي في أوروبا 4) بناء قوة مشتركة مرنة ونظام دفاعي.

وصرح وزير القوات الجوية الأميركي فرانك كيندال مؤخرا بأن أولوياته القصوى "بالترتيب هي الصين، ثم الصين، ثم الصين" وأنه " لم يعد لدينا الوقت".

وفي مارس أدلى الأدميرال جون أكويلينو، قائد القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادي، بشهادته أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي قائلاً إن "جمهورية الصين الشعبية هي الدولة الوحيدة التي تمتلك القدرة على قلب النظام الدولي رأساً على عقب". تمثل الصين تحديًا وجوديا، للولايات المتحدة، وقوة نووية سريعة النمو. ويجب على الولايات المتحدة أن تضع المزيد من الأموال في مسرح المحيطين الهندي والهادي لبناء "قوة مشتركة" مرنة وقابلة للتشغيل المتبادل مع حلفائها وشركائها في تلك المنطقة الاستراتيجية الكبرى.

في عصر أصبحت فيه موارد الميزانية شحيحة بشكل متزايد، سيكون تكييف سياسات المساعدة العسكرية الخارجية الأمريكية لزيادة المساعدات لمنطقة المحيط الهادئ والهندي أمرًا صعبًا. ووفقاً لخدمة أبحاث الكونغرس، فإن "إسرائيل هي أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية". وفي تلك الفترة، قدمت الولايات المتحدة لإسرائيل ما مجموعه 300.5 مليار دولار (معدلة حسب التضخم). كما جددت الولايات المتحدة أيضًا مذكرة التفاهم الثالثة التي مدتها عشر سنوات مع إسرائيل حتى عام 2028، والتي تتعهد بمبلغ 38 مليار دولار أخرى من المساعدات العسكرية، بما في ذلك 33 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي.

وعلى الرغم من الصراعات المستمرة بين إسرائيل وإيران وحماس، وكذلك مع الحوثيين الذين يتسببون في اضطرابات البحر الأحمر، إلا أنه لا يوجد صراع في الشرق الأوسط يهدد الولايات المتحدة وجوديا. فإيران اليوم أصبحت قوة شبه نووية تتنافس على الهيمنة الإقليمية، وليس العالمية.

أما في أوروبا فيتعين على حلفاء حلف شمال الأطلسي أن يستمروا في تسريع الإنفاق لتعزيز استعدادهم الدفاعي وتمويل المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا. إن تحمل المزيد من نصيبهم من عبء الأمن الأوروبي يجب أن يساعد في تحرير الموارد الأمريكية لدعم الحلفاء والشركاء في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

ويتعين على الولايات المتحدة أن تستمر في احترام التزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي وإسرائيل ومصر، بما يتفق مع التزامات اتفاقية كامب ديفيد لعام 1978. ومع ذلك، يجب على الولايات المتحدة تعديل برنامج التمويل العسكري الأجنبي الخاص بها لمعالجة ضرورات الأمن القومي الأمريكي الحالية بشكل أكثر فعالية.

إن إعادة ترتيب أولويات الموارد المتاحة في ميزانية الولايات المتحدة لتخصيص المزيد من دولارات التمويل العسكري الأجنبي لمنطقة المحيطين الهندي والهادي أمر مطلوب لتحقيق استراتيجية الأمن القومي للحكومة الأمريكية.

لقد حان الوقت لكي يتخذ الكونغرس بعض القرارات الصارمة من خلال زيادة التمويل العسكري الأجنبي الأمريكي بشكل حاسم للمنطقة حيث تواجه الولايات المتحدة أهم مخاطرها الوجودية - منطقة المحيط الهادي والهندي.

المصدر: ناشيونال إنترست

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