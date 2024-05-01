ماذا يريد بايدن من وسائل الإعلام؟

كان هاجس بايدن الأكبر في عشاء مراسلي البيت الأبيض هو دونالد ترامب. جيسي ووترز – فوكس نيوز

قال جيسي واترز، مضيف قناة فوكس نيوز، إن الرئيس بايدن لا يستطيع تحمل مزحة بعد عشاء مراسلي البيت الأبيض في برنامج "جيسي واترز برايم تايم".

يرتدي السياسيون والصحفيون والمشاهير ملابسهم استعدادًا لعشاء مراسلي البيت الأبيض مرة واحدة في العام. ويقوم الرئيس والصحافة في هذه المناسبة، والذين تربطهم علاقة عدائية نظريًا، بإلقاء أسلحتهم والتقاط أدواتهم الفضية لتناول الكوكتيلات والفيليه.

لقد أقام بايدن هذه الحفلة ليلة السبت لكنه واجه صعوبة في كسر الخبز. وكان كسر قطعة الخبز هذه يمثل تحديًا حرفيًا. وقد تعتقد أن تناول العشاء مع ألف من أصدقائك المقربين والصناعة بأكملها يبقيك في المنصب، ويفترض أن تكون في مزاج أفضل، لكن بايدن بدا غاضبًا لأنه اضطر إلى تناول السلطة!

صعد جو إلى المسرح وألقى نكتة. ولكنه كان كئيبًا في بقية السهرة. ولم تصل نكات الرئيس، كما لم تكن معظم مواده موجهة إلى الصحافة. وكان ترامب هو مادة النكتة الرئيسية.

وكان من المفترض أن يصعد الصحافيون والرئيس إلى المنبر لتبادل الانتقادات، لكن لم تفعل الصحافة ذلك ولم يفعل بايدن، فقد أصبح الرئيس والصحافة الآن فئة محمية، وتحولت وسائل الإعلام إلى مزحة ومع ذلك لا يستطيع بايدن أن يتحملها.

وخلال هذا العشاء قضى باراك أوباما 20 دقيقة على المنبر، بينما تحدث بايدن لمدة ست دقائق فقط. ولم يهاجم وسائل الإعلام. وكل ما ركّز عليه هو أنه كان يتوسل إلى وسائل الإعلام لدفن ترامب.

المصدر: فوكس نيوز

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