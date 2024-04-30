هل تغرب الشمس ببطء عن القوة الأمريكية؟

ربما تكون الولايات المتحدة تتعثر نحو انحدار لم تتعاف منه سوى القليل من القوى العظمى. فهل تمتلك العديد من أدوات التعافي الوطني؟ دايفيد إيغناتيوس – واشنطن بوست

يستعرض الكاتب ملخصا لدراسة جديدة بدأتها مؤسسة راند بتكليف من مكتب التقييم الصافي التابع للبنتاغون. وينبغي أن يكون بمثابة نداء استيقاظ لأمريكا في هذا العام الانتخابي الحاسم.

سيتم نشر دراسة راند، التي تحمل عنوان "مصادر الديناميكية الوطنية المتجددة"، يوم الثلاثاء. إنه جزء من سلسلة تقارير بتكليف من مكتب البنتاغون لتقييم الوضع التنافسي للولايات المتحدة في مواجهة الصين الصاعدة. لقد حصلت على نسخة مبكرة لأنني كتبت سابقًا عن المشروع وعن مؤلفه الرئيسي في مؤسسة راند، مايكل جيه مازار.

ويرأس المؤسسة الآن جيمس بيكر، وهو ضابط متقاعد في القوات الجوية، وعمل كخبير استراتيجي لرئيسين لهيئة الأركان المشتركة. والتقرير الصادر عن المؤسسة يعتبر مادة متفجرة.

ما الذي أدى إلى "التراجع النسبي في مكانة الولايات المتحدة"، كما يتساءل التقرير؟

يشرح الفصل الافتتاحي مشكلة أمريكا بشكل صارخ: "إن موقف الولايات المتحدة التنافسي مهدد من الداخل فيما يتعلق بتباطؤ نمو الإنتاجية، والشيخوخة السكانية، والنظام السياسي المستقطب، وبيئة المعلومات الفاسدة على نحو متزايد. أما من الخارج فيتعلق بارتفاع حجم الاستثمارات المباشرة. وهناك التحدي المتمثل في الصين وتراجع احترام العشرات من الدول النامية لقوة الولايات المتحدة.

وتحذر الدراسة من أن هذا التراجع يتسارع. ويتم النظر إلى المشكلة الأساسية بمصطلحات مختلفة تمامًا من قبل شرائح مختلفة من المجتمع ومجموعات من القادة السياسيين. هناك رواية يمينية عن التراجع وأخرى يسارية. ورغم اتفاقهما على أن شيئاً ما معطل في أميركا، فإن الجانبين يختلفان، إلى أقصى حد في كثير من الأحيان، حول ما يجب القيام به حيال ذلك.

وما لم يتمكن الأمريكيون من توحيد جهودهم لتحديد هذه المشاكل وحلها، فإننا نجازف بالسقوط في دوامة هابطة. ويشير المؤلفون إلى أن "التعافي من التدهور الوطني الكبير طويل المدى أمر نادر ويصعب اكتشافه في السجل التاريخي". ولنفكر في روما، أو إسبانيا الهابسبورغية، أو الإمبراطوريتين العثمانية والنمساوية المجرية، أو الاتحاد السوفييتي. "عندما تنزلق القوى العظمى من موقع التفوق أو القيادة بسبب عوامل داخلية، فإنها نادرا ما تعكس هذا الاتجاه".

ما الذي يسبب التدهور الوطني؟ يستشهد مؤلفو راند بمحفزات مألوفة للغاية في عام 2024: "الإدمان على الترف والانحطاط"، و"الفشل في مواكبة المتطلبات التكنولوجية"، والبيروقراطية "المتحجرة"، و"فقدان الفضيلة المدنية"، و"التمدد العسكري المفرط"، و"الإرهاق العسكري". و"النخب الأنانية والمتحاربة"، و"الممارسات البيئية غير المستدامة". هل يبدو هذا مثل أي بلد تعرفه؟

ويكمن التحدي في "التجديد الوطني الاستباقي"، كما يقول المؤلفان - وبعبارة أخرى، معالجة المشاكل قبل أن تعالجنا. ويحدد مسحهم للأدبيات التاريخية والاجتماعية الأدوات الأساسية للتجديد، مثل الاعتراف بالمشكلة، واعتماد موقف حل المشكلات بدلاً من الموقف الأيديولوجي. ولعل الأمر الأكثر مراوغة هو الحفاظ على "التزام النخبة بالصالح العام".

ولسوء الحظ، في قائمة "إصلاح المشكلة"، يصنف مؤلفو مؤسسة راند أداء الولايات المتحدة في عام 2024 على أنه "ضعيف" أو "مهدد" أو في أفضل الأحوال "مختلط". إذا نظرنا بصدق إلى المرآة الوطنية، فمن المرجح أن نشارك هذا التقييم.

إذن ما هو المخرج؟ تقدم راند دراستين حالة حيث نجحت الإصلاحات العاجلة في التغلب على الفساد والفوضى التي كان من الممكن أن تكون كارثية لولا ذلك.

المثال الأول هو بريطانيا في منتصف القرن التاسع عشر. لقد قامت ببناء إمبراطورية عالمية ناجحة بشكل خيالي. ولكن بحلول منتصف القرن التاسع عشر، كانت تتعفن من الداخل بسبب "الخسائر البشرية والبيئية الناجمة عن التصنيع، والفساد الملحوظ وعدم فعالية المؤسسات السياسية، وسيطرة مجموعة صغيرة من النخب المالكة للأراضي على السياسة، واتساع فجوة التفاوت الاقتصادي، وغير ذلك الكثير". ". لكن بريطانيا نهضت بموجة من الإصلاحات التي اجتاحت الحياة البريطانية وغيرت السياسة. وقد شارك قادة المفكرين هذا الشغف بالإصلاح، من توماس كارلايل إلى تشارلز ديكنز.

ويمكن العثور على دراسة حالة ثانية في الولايات المتحدة نفسها، بعد فورة العصر الذهبي في أواخر القرن التاسع عشر. وقد أدى هذا الازدهار الصناعي إلى تحويل أمريكا، ولكنه خلق تفاوتات سامة، وأضراراً اجتماعية وبيئية، وفساداً فادحاً. وقاد الجمهوري ثيودور روزفلت حركة تقدمية أصلحت السياسة والأعمال وحقوق العمال والبيئة ومستنقع الفساد السياسي.

لقد لاحظ مؤلفو مؤسسة راند نقلاً عن المؤرخ جاكسون ليرز أن التقدميين كان لديهم توق إلى الولادة من جديد وسعوا إلى ضخ بعض الحيوية العميقة في الثقافة الحديثة التي بدت هشة وعلى وشك الانهيار.

إن رسالة هذه الدراسة واضحة بشكل صارخ. فأمريكا تسير على منحدر هابط قد يكون قاتلاً. وما سينقذنا هو التزام واسع النطاق، بدءاً بالنخب، بالعمل من أجل الصالح العام والنهضة الوطنية. ولدينا الأدوات، ولكننا لا نستخدمها. وإذا لم نتمكن من العثور على قادة جدد والاتفاق على الحلول التي تناسب الجميع، فسوف نغرق.

المصدر: واشنطن بوست

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